АНОНС: Министерский комитет ОПЕК+ обсудит в Саудовской Аравии выполнение венской сделки

ДЖЕДДА, 20 апр /ПРАЙМ/. Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти и выработке рекомендаций по его корректировке в пятницу, 20 апреля, соберется в саудовском городе Джедда, чтобы обсудить сделку ОПЕК+.

Помимо входящих в состав комитета стран — России, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и ОАЭ (участвует в заседаниях на правах президентствующей в ОПЕК страны), — во встрече могут принять участие также Ирак, Азербайджан, Казахстан, Бруней и Ливия, сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Как обычно, министерский мониторинговый комитет оценит уровень выполнения венских договоренностей за прошедший месяц, и оценит динамику изменения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР относительно их среднего пятилетнего значения.

Ранее в апреле генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что в марте уровень выполнения соглашения ОПЕК+ будет выше, чем в феврале. При этом в феврале страны венской сделки выполнили ее условия на рекордные 138%.

Что же касается коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР, то по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), данные по ним за март или апрель уже могут оказаться на уровне среднего значения за пять лет. Именно этого результата и стремятся достичь участники сделки ОПЕК+. МЭА считает, что в феврале запасы на 30 миллионов баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение. По оценке же ОПЕК избыток составляет 43 миллиона баррелей.

Впрочем, в январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обращал внимание участников соглашения на то, что среднее пятилетнее значение запасов, которое в начале сделки в ОПЕК+ считали нормой, начало увеличиваться, охватывая все больший период избыточного предложения на рынке. Формально это ускоряет темпы достижения странами венского соглашения баланса на рынке, но лишь из-за снижения релевантности расчетов целевого показателя. В феврале аль-Фалих говорил, что министерский комитет ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти.

В то же время, ОПЕК+ продолжает прорабатывать вопрос дальнейшей институционализации своего союза после истечения срока действия соглашения о сокращении добычи нефти. Все страны венской сделки активно поддерживают эту идею, а в марте комитет призвал их рассмотреть конкретные варианты закрепления венского сотрудничества. Этот вопрос также может стать одной из тем обсуждения заседания комитета в Джедде.

Одновременно с этим не утихают разговоры о возможности очередного продления сделки ОПЕК+. Так, в конце марта министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби говорил, что несколько стран, участвующих в венской сделке, предлагают продлить срок ее действия еще на полгода. Впрочем, по словам министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди, более детальное обсуждения этого вопроса можно ожидать уже от июньской встречи всех 24 стран-участниц соглашения, которая пройдет в Вене.

Цены на нефть меж тем торгуются у максимумов с 2014 года, нефть марки Brent стоит около 74 долларов за баррель. По мнению главы МЭА Фатиха Бирола, рост цен на нефть выше текущего уровня может привести к нежелательным последствиям для участников соглашения о сокращении добычи нефти, к таким как ослабление мирового спроса на нефть или увеличение добычи сланцевой нефти в США. Однако пока никто из стран ОПЕК+ не сообщал, будет ли данный вопрос обсуждаться на апрельской встрече мониторингового комитета.