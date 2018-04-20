"Росатом" поставит Египту тренажеры для обучения персонала будущей АЭС "эд-Дабаа"

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" поставит Египту тренажеры для подготовки персонала первой египетской АЭС "эд-Дабаа", которая будет построена с участием России, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации.

Речь идет о полномасштабном и аналитическом тренажерах - программно-технических комплексах, моделирующих работу атомных энергоблоков, и которые будут изготовлены по заказу генерального подрядчика строительства АЭС "эд-Дабаа" АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в группу компаний ASE "Росатома").

Полномасштабный тренажер предназначен для профессионального обучения и тренировок оперативного персонала, который будет работать на пунктах управления атомными энергоблоками. Аналитический тренажер нужен для теоретического изучения в реальном времени работы различных технологических систем и энергоблока в целом в режимах нормальной эксплуатации и при авариях.

В целом, такие тренажеры необходимы для формирования и поддержания на требуемом уровне профессиональной подготовки оперативного персонала АЭС.

Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" - это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.