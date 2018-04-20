FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Росатом" поставит Египту тренажеры для обучения персонала будущей АЭС "эд-Дабаа"


Энергосети

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" поставит Египту тренажеры для подготовки персонала первой египетской АЭС "эд-Дабаа", которая будет построена с участием России, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации.

Речь идет о полномасштабном и аналитическом тренажерах - программно-технических комплексах, моделирующих работу атомных энергоблоков, и которые будут изготовлены по заказу генерального подрядчика строительства АЭС "эд-Дабаа" АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в группу компаний ASE "Росатома").

Полномасштабный тренажер предназначен для профессионального обучения и тренировок оперативного персонала, который будет работать на пунктах управления атомными энергоблоками. Аналитический тренажер нужен для теоретического изучения в реальном времени работы различных технологических систем и энергоблока в целом в режимах нормальной эксплуатации и при авариях.

В целом, такие тренажеры необходимы для формирования и поддержания на требуемом уровне профессиональной подготовки оперативного персонала АЭС.

Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" - это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ