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Нефть продолжает дешеветь на данных по росту числа нефтяных установок в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают снижаться - инвесторы реагируют на данные о росте числа буровых установок в США и продолжают отыгрывать дневные заявления президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.40 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,01%, до 73,77 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07% - до 68,23 доллара за баррель.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 20 апреля, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%.

Все пять новых буровых установок являются нефтяными. Таким образов, их число увеличилось до 820 штук. Количество газодобывающих установок не изменилось и составляет 192 единицы.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать заявление Трампа. Ранее в пятницу Трамп в своем Twitter обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. По его словам, несмотря на рекордное количество уже добытой нефти в мире, ее стоимость неоправданно высока из-за действий организации.

В ответ на обвинения Трампа генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что у соглашения ОПЕК+ нет цели по ценам на нефть, а министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что цены определяет рынок.

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