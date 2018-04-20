Структура для помощи санкционным компаниям появится в правительстве РФ - Силуанов

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру, для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями", - сказал глава Минфина.

При каком именно ведомстве будет создана это структура - определит правительство.

"Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время", - уточнил он.