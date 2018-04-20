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Санкционные компании просят помощь на 100 млрд руб, ликвидность может дать ПСБ - Силуанов


Энергосети / Рынки

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Попавшие под новые санкции США компании запросили у правительства РФ финансовую поддержку на сумму порядка ста миллиардов рублей, ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк PSBR, в то же время правительство считает приоритетом заботу о трудовых коллективах санкционных компаний, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас ряд компаний запросили помощи в виде ликвидности, я думаю, что им может оказать поддержку Промсвязьбанк", - сказал министр.

По его словам, помощь этим компаниям может быть оказана в виде авансового финансирования. "Предположим, тот же утильсбор, который перечисляют наши компании, попавшие под санкции - может быть в опережающем порядке использовать эти деньги в виде оборотных средств, в которых нуждаются наши компании", - отметил он.

"Помощь может быть оказана в виде закупки продукции, предположим, автобусов, или каких-то автомобилей для коммунального хозяйства, которые выпускаются этими компаниями. Такого рода помощь - мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь, эта помощь действительно должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают. Потому что вопросы занятости, заработной платы, безусловно, беспокоят правительство", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, какую сумму санкционные компании запросили для поддержания ликвидности, Силуанов сказал: "Немаленькую сумму. Они запросили порядка сотни миллиардов рублей".

"Ну, конечно", - добавил он, отвечая на вопрос, не только ли оборонные предприятия могут претендовать на поддержание ликвидности через Промсвязьбанк.

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