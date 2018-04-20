Власти РФ не дадут санкционным компаниям в капитал денег из бюджета - Силуанов

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ не рассматривает прямой помощи из бюджета санкционным компаниям, а планирует косвенную поддержку в виде спроса на их продукцию, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Нет, мы готовим (поддержку – ред.) из бюджета косвенными методами - то есть закупки продукции",- сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, готов ли Минфин предусмотреть в бюджете средства на прямую помощь попавшим под санкции компаниям.

"Пока мы не видим необходимости (закладывать в бюджет дополнительные средства на поддержку – ред.)", - добавил он.