"Русал" не просил прямой поддержки из бюджета - Силуанов

ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. "Русал" не просил напрямую средства из бюджета, компания обращалась только за помощью с ликвидностью и просила поддержать спрос на продукцию её дочек, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Ликвидность и спрос на продукцию", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о видах поддержки, о которых просил "Русал".

Он уточнил, что речь шла не о поддержке спроса на алюминий. "Есть еще "ГАЗ" GAZA, где мы можем помочь со спросом, в этой части будет оказываться поддержка", - сказал он.

"Предложения со стороны компании есть, мы их рассмотрим", - добавил министр.