Участники долгового рынка не могут провести сделки c бумагами "Русала" через Euroclear

ЛОНДОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Участники долгового рынка целую неделю не могут провести сделки по выводу средств из евробондов "Русала" через европейскую клиринговую систему Euroclear, рассказали РИА Новости два трейдера британских инвестиционных компаний.

По их словам, как только были объявлены санкции в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний "Русал" и En+, у участников торгов появились проблемы с проведением клиринговых расчетов через Euroclear.

"Euroclear перестал обслуживать сделки с "Русалом". Мы писали в компанию заявление, чтобы нам открыли возможность провести сделки, но ответа не получили", - сказал представитель одной британской инвестиционной компании.

"Евробонды "Русала" выглядели привлекательно, многие инвесторы взяли бумаги в свои портфели. Сейчас все ждут, когда Euroclear разморозит сделки или даст указание через кого их дальше проводить", - сказал другой собеседник агентства.

США в начале апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ". При этом США до 7 мая разрешили своим гражданам сделки по выводу активов из этих компаний.

Позднее Euroclear сообщила, что внедрила меры по мониторингу операций с ценными бумагами российских компаний, которые затронуты новыми санкциями США.