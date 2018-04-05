FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нарушенное ураганом электроснабжение восстановлено в социально значимых объектах Москвы


Энергосети

МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Электроснабжение всех социально значимых объектов восстановлено в московском регионе после урагана, сообщается на сайте Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК MSRS).

"Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в госкорпорацию "Россети") восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, нарушенное непогодой, обрушившейся на столичный регион", - говорится в сообщении.

Все социально значимые объекты были "запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций", отмечается в сообщении.

Энергетики продолжают вести аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. На данный момент в работах задействовано более 580 человек и более 170 единиц техники.

Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. Ранее сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб и трое пострадали.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ