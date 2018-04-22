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США призвали Украину поднять цены на газ и создать антикоррупционный суд


Энергосети / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 22 апр /ПРАЙМ/. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал Украину создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ, заявила в субботу журналистам представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

"Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", - сказала она.

По ее словам, встреча прошла 21 апреля на полях встречи министров иностранных дел "большой семерки" в Торонто.

Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу по расчету тарифов.

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