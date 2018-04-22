Около 19,6 тыс человек остаются без света в Тверской области - Минэнерго

МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Около 19,6 тысячи человек остаются без электроснабжения в Тверской области, сообщается на сайте Минэнерго.

Отмечается, что с 15.50 субботы по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

На 04.00 мск 22 апреля "без электроснабжения остаются бытовые потребители 874 населенных пунктов (около 19 600 человек)". "Мощность отключенных потребителей – 46,1 МВт", - говорится в справке-докладе ведомства.

По данным на 00.00 мск 22 апреля, без света в Тверской области оставались 37,6 тысячи человек.