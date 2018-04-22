Около 14 тыс человек остаются без электроснабжения в ЦФО после урагана - Минэнерго

МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Почти 14 тысяч человек в Центральном федеральном округе (ЦФО) остаются без электроснабжения после урагана, следует из материалов, опубликованных на сайте Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в регионах Центральной России в субботу усилились порывы ветра до 25 метров в секунду, местами прошел дождь и снег. Число обесточенных населенных пунктов в ЦФО достигало 900, сообщал Центральный региональный центр МЧС.

Как отмечается, в Тверской области без электроснабжения остаются около 10,3 тысячи человек, во Владимирской - около 800 человек, в Рязанской - около 2,1 тысячи человек, в Тульской - около 600 человек.

По данным Минэнерго, в общей сложности в четырех регионах к ликвидации последствий урагана привлечены 150 бригад в составе 501 человека и 160 единиц специальной техники.