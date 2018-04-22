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Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Смоленской области


Энергосети

МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Смоленской области после урагана, следует из материалов, опубликованных на сайте Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в регионах Центральной России в субботу усилились порывы ветра до 25 метров в секунду, местами прошел дождь и снег. Число обесточенных населенных пунктов в ЦФО достигало 900, сообщал Центральный региональный центр МЧС.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Смоленской области из-за непогоды без электроснабжения оставались 124 населенных пункта - около 8,2 тысячи человек, был обесточены 24 социально значимых объекта. К аварийно-восстановительным работам привлекались 64 бригады в составе 224 человек и 85 единиц специальной техники.

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