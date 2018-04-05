Дайджест российских СМИ – 23 апреля

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КОММЕРСАНТ

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- Заемщикам и стены не помогают - Около ста человек в Новосибирске лишились жилья - Случаи введения граждан в заблуждение при оформлении займов под залог недвижимости становятся массовыми. Так, в Новосибирске выявлен нелегальный кредитор, который вместо договора займа под залог недвижимости подписывал договор купли-продажи на жилье. По экспертным оценкам, пострадали более 100 человек, причем в возбуждении уголовных дел им отказали. Правозащитники надеются, что изменить ситуацию поможет вмешательство Генпрокуратуры.

- С-300 нацелились на Сирию - Дамаск может получить российские ЗРК совсем скоро - Как стало известно "Ъ", Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" в Сирию. Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство. На этот раз, по данным "Ъ", поставку "Фаворитов" планируется осуществить на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Эксперты считают, что реакция израильских военных на такой шаг будет предсказуемо негативной, а некоторые не исключают нанесения ими удара по местам дислокации С-300.

- Спор не в пользу голодающей Африки - РФ и США не поддержали борьбу Всемирного банка с мировой бедностью - Россия и США отказались финансово участвовать в изменении финансовой повестки группы Всемирного банка (ВБ), об этом вчера сообщил заместитель главы Минфина Сергей Сторчак. В субботу акционеры группы ВБ договорились о докапитализации на 7,5 миллиарда долларов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и на 5,5 миллиарда Международной финансовой корпорации (IFC), но часть средств для МБРР предполагается направить на борьбу с бедностью еще одной организацией ВБ - IDA, хотя по мандату пожертвования в нее должны быть добровольными. Это вызвало возражения Москвы и Вашингтона, причем едва ли не впервые - по аналогичным мотивам. В итоге и Россия, и США снизят свой вес во Всемирном банке, США сохранят за собой блокирующий пакет, для этого его порог будет сокращен с 20% до 15%.

- К деньгам РГС подошли через банк - Следствие заинтересовалось дочерними структурами "Росгосстраха" - Как стало известно "Ъ", в рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании "Росгосстрах" (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения. Следствие считает, что она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций ПАО "Росгосстрах". Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку "нельзя украсть свое же имущество", а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке "Открытие", который в прошлом году приобрел РГС.

- Уклонистов призвали к закону - Депутаты хотят вернуть контроль над закупками госкомпаний у взаимозависимых юрлиц - Депутаты Госдумы выступили против бесконтрольных госзакупок у взаимозависимых поставщиков: если госкомпания имеет более 25% акций своего поставщика, то она может закупаться не по 223-ФЗ, а у единственного поставщика. Депутаты Госдумы внесли в парламент законопроект, который возвращает в 223-ФЗ отмененную с января 2018 года норму по регулированию закупок компаний у зависимых от них юрлиц. Впрочем, шансов убрать эту коррупциогенную, по мнению депутатов, норму мало. Они уже говорили о дыре в законодательстве при его принятии Госдумой в конце 2017 года, но так и не были услышаны парламентским большинством и Минфином.

- Студентов ждут в вечности - Даже цифровизации университетов мало для светлого будущего - Инициатива Global Education Futures (GEF) опубликовала на прошлой неделе доклад "Образование для сложного общества" - результат трехлетнего обсуждения на площадках GEF сценариев долгосрочной трансформации образования. Выводы доклада: сама по себе цифровизация образования, в том числе в РФ, не в состоянии обеспечить будущую экономику и общество образовательными технологиями. Хотя университеты и школы останутся частью образовательных экосистем, некоммерческие организации и частные структуры, такие как карьерные, игровые и медиаплатформы, будут важными партнерами "эволюционирующих образовательных сообществ".

- Самый красный омбудсмен - Защиту московского бизнеса могут поручить внуку Геннадия Зюганова - Как стало известно "Ъ", в Москве может смениться бизнес-омбудсмен. На уровне столичных властей, по утверждению источников "Ъ", обсуждается назначение на этот пост внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Зюганов-младший сообщил "Ъ", что переговоры были, но "никаких серьезных договоренностей" пока нет. За смену уполномоченного, но на предпринимателя, выступает и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он напомнил "Ъ", что нынешний городской омбудсмен Михаил Вышегородцев "был согласован как политик", представлявший Михаила Прохорова и его партию "Гражданская платформа".

- Алжир хочет в Club - Он присматривается к российским патрульным кораблям с новейшим ракетным комплексом - Алжир может приобрести один, а затем построить у себя еще три патрульных корабля проекта 22160, вооруженных ударным ракетным комплексом Club-N (экспортный аналог комплекса "Калибр"). Это следует из годового отчета производителя кораблей Зеленодольского судостроительного завода (ЗСС) имени Горького. Если сделка состоится, то Россия, поучаствовавшая в перевооружении алжирских ВВС, ПВО и подводного флота, приступит еще и к обновлению их надводной группировки.

- Татарстан критикует федеральный центр за отмену обязательности - В Казани выступают против факультативного изучения татарского языка - Татарстан настаивает на возврате обязательного изучения национальных языков. С таким требованием выступили участники конференции татароязычных родителей. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который закрепляет добровольное изучение национальных языков. Проект раскритиковали власти Татарстана. Не принимать его призвал и Всемирный конгресс татар: в проекте увидели попытки "фактически ликвидировать государственный статус татарского языка в Татарстане".

- Бывшим нацболам компенсировали давний налет - ЕСПЧ удовлетворил иск фигурантов дела о нападении на приемную администрации президента - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск 24 бывших активистов запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (НБП), в 2005 году осужденных за захват в Москве приемной администрации президента. Всего в акции участвовали 39 человек, но многие из тех, кто получил за нее даже реальные сроки, по разным причинам не стали обращаться в Страсбург. ЕСПЧ счел, что суд над ними не был справедливым, а их права на свободу слова и собраний были нарушены. Каждому из них присуждена компенсация в 12,5 тысячи евро.

- След к дербентским боевикам указали задержанные в Санкт-Петербурге - В Дагестане ликвидированы подозреваемые в намерении совершить теракт - В результате масштабной спецоперации, проведенной силовиками в дагестанском Дербенте, были убиты девять членов бандподполья, готовивших теракт на майские праздники. По оперативным данным, они не были членами устойчивой подпольной группы и лишь готовились перейти на нелегальное положение, но были связаны с членами группировки, планировавшей в конце прошлого года теракт в Санкт-Петербурге. Именно задержанные там боевики, по некоторым данным, и дали показания на своих дагестанских соратников.

- Юрий Чайка изучит технику кредитования - Анатолий Мотылев занимал у своих для отчетности - Как стало известно "Ъ", защита фигурантов уголовного дела о хищениях в принадлежавшем Анатолию Мотылеву М-банке обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах их уголовного преследования. По версии адвокатов, СКР с 2015 года рассматривает техническое кредитование внутри банковской группы Анатолия Мотылева, направленное на улучшение отчетности перед ЦБ, как хищение средств. Между тем участники схемы платили по займам проценты, а не вернули их друг другу из-за краха финансовой империи Мотылева.

- Электрошокер применили по назначению - Проверка действий сотрудников ФСБ проведена после уничтожения улик - Следственный комитет России (СКР) отказался возбудить уголовное дело по заявлению проживающего в Петербурге гражданина Казахстана Виктора Филинкова о пытках со стороны оперативников ФСБ в ходе его задержания по "пензенскому делу" о террористической организации "Сеть". Электрошокер был применен к заявителю обоснованно при "попытке бежать", чтобы он "не выпал из автомобиля", признал СКР. Видеозаписи, на которых могли быть зафиксированы следы пыток, к моменту запроса следователя оказались стерты, а одежда, в которой был задержан Виктор Филинков, уничтожена. Его защита готовит жалобы на СКР и ФСБ в вышестоящие инстанции и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

- Компенсации за пытки требуют пересчета - Пострадавшие ожидают от ФСИН миллионных выплат за побои - Избитые сотрудниками Белореченской воспитательной колонии осужденные требуют от ФСИН России 13 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск подали четверо пострадавших, а также мать скончавшегося после побоев осужденного. Юристы отмечают, что в России судебные компенсации за избиения, пытки и даже гибель в результате избиения силовиками обычно составляют несколько десятков тысяч рублей. Поэтому адвокаты пострадавших при составлении требований ориентировались на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Проблему низких компенсаций за моральный вред намерен поднять Комитет против пыток ООН в ходе рассмотрения очередного доклада о ситуации с правами человека в России.

- Пятнадцать тысяч за укрывательство топора - Минприроды предлагает штрафовать чиновников за сокрытие незаконных рубок - Для российских чиновников впервые будет предусмотрена административная ответственность за сокрытие незаконных рубок. Поручение разработать соответствующие поправки к КоАП глава Минприроды Сергей Донской дал Рослесхозу. Штраф для нарушителей составит до 15 тысяч рублей и станет "черной меткой" для должностных лиц, говорят в ведомстве. Общий объем незаконно заготовленной древесины в РФ чиновники оценивают в 1,7 миллиона куб. м. Экологи говорят, что реальные значения в десятки раз выше и введение штрафа проблемы не решит.

- У протестов в Армении выросли акции - Отказ премьер-министра уйти в отставку подхлестнул антиправительственную активность - Противостояние властей и оппозиции в Армении сегодня вышло на новый уровень: протесты вспыхнули с новой силой после провала переговоров нового премьера Сержа Саргсяна и требующего его отставки лидера оппозиции Никола Пашиняна. Несмотря на то, что в ходе подавления воскресных акций было задержано более 270 человек, митингующие добились первой моральной победы: впервые за время протестов в правящей коалиции признали необходимость диалога с оппозицией. В условиях, когда акции ширятся и захватывают регионы, власти не рискуют пойти на разгон митингующих, опасаясь, что уже во вторник, в День памяти жертв геноцида армян на улицы выйдут десятки тысяч человек и протест станет неконтролируемым.

- "Нам не надо бороться за репутацию. Мундир наш и так чист" - Спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских о взаимодействии с США в киберпространстве - На минувшей неделе в МИД РФ вновь посетовали на то, что, несмотря на обвинения в адрес российских властей, якобы вмешавшихся в американские выборы 2016 года, США отказываются от прямого диалога с Россией по кибервопросам. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских в интервью "Ъ" заверил, что Москва готова опустить свой "киберкольт", если так же поступит Вашингтон.

- Абхазии грозит энергодефицит - Россия и Грузия больше не готовы его покрывать - Остановка на длительный ремонт в начале 2019 года Ингурской ГЭС может привести к обесточиванию Абхазии. Обычно в таких случаях дефицит для Сухума закрывался по кольцевой схеме поставками "Интер РАО" IRAO из РФ, в основном за счет российского бюджета и отчасти Грузии. Сейчас в Тбилиси считают, что такая схема потребует от страны слишком больших затрат при отсутствии лишней энергии на фоне роста внутреннего спроса. России же все сложнее находить на юге страны лишнюю выработку для поставок в Грузию и Абхазию: из-за нехватки генерации и присоединения Крыма энергосистема здесь загружена до предела.

- Паромы отошли к "Росморпорту" - Обновление линии Усть-Луга - Балтийск может затянуться - Как выяснил "Ъ", правительство решило отказаться от концессионной схемы строительства железнодорожных паромов Усть-Луга - Балтийск. Заказчиком судов станет ФГУП "Росморпорт", а их число сократят с трех до двух. При этом уже очевидно, что стоимость паромов окажется гораздо выше планировавшихся 4,7 миллиарда рублей, а сроки строительства могут затянуться.

- Россвязь недосчиталась прибыли - Деятельность оператора базы перенесенных номеров сочли неэффективной - Комиссия Россвязи признала неэффективной деятельность Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) в 2017 году, поручив ему разработать антикризисный план. Вместо ожидаемой прибыли ЦНИИС, занимающийся разработкой систем оперативно-разыскных мероприятий и базой перенесенных номеров, показал убыток в размере 28 миллионов рублей. Проверка Россвязи выявила на предприятии нарушения, о которых ведомство сообщило в ФСБ.

- НПФ раскроют портфели по графику - Клиенты увидят вложения фондов с полугодовой задержкой - Банк России внес на рассмотрение в Минюст указание о порядке раскрытия инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В целом требования повышают прозрачность рынка и его игроков. На подготовку к раскрытию инвестиционных портфелей у НПФ остается чуть больше года. По мнению участников рынка, тот факт, что регулятор откладывает требования по раскрытию данной информации, может свидетельствовать о том, что ЦБ надеется к этому времени расчистить пенсионный рынок.

- "Российский капитал" меняет аудитора - В заверенной ФБК отчетности нашлись ошибки - Банк "Российский капитал" обнаружил ошибки в уже раскрытой отчетности за 2017 год и решил сменить заверившего ее аудитора. Теперь банк сформирует новую отчетность, в которой, по информации "Ъ", будет отражена необходимость досоздания резервов на 8–10 миллиардов рублей. По мнению экспертов, это подтолкнет материнскую госкорпорацию "Дом.РФ" выделить дополнительное финансирование, за которым ранее обратился банк.

- "Восточный" привлечет пайщиков - Банк создаст управляющую компанию - Банк "Восточный" создает собственную управляющую компанию (УК), работающую с паевыми инвестиционными фондами (ПИФы). Даже в условиях стремительного роста рынка ПИФов это довольно редкий случай выхода банка в сегмент коллективных инвестиций. Компанию возглавила Елена Касьянова, имеющая опыт развития розничных продуктов в УК Банка Москвы и УК "Русский стандарт". Однако, по оценке участников рынка, даже при работе с материнским банком для обеспечения продаж потребуются большие усилия. Для выхода на рентабельность компания должна привлечь свыше 10 миллиардов рублей, на что потребуется не один год.

- Алюминий сбрасывает мощность - "Русал" просит льгот на энергорынке - Крупнейший потребитель электроэнергии "Русал" Олега Дерипаски после попадания под санкции США просит о преференциях на оптовом энергорынке. Речь может идти об отказе от платежей по обязательным договорам на поставку мощности, которые обходятся компании в 8 миллиардов рублей в год. Собеседники "Ъ" считают такую меру поддержки "опасным прецедентом", которая может нарушить баланс интересов на рынке. По мнению аналитиков, выигрыш "Русала" в любом случае будет невелик, к тому же льготы компании могут не понадобиться.

- Принуждение к закупкам - Госкомпаниям придется импортозамещать оборудование в широком ассортименте - Правительство начинает новый этап принуждения госкомпаний к импортозамещению. Минпромторг подготовил обширный список техники, оборудования и материалов, которые госкомпании с 1 июля не смогут купить за рубежом без согласования с правительственной комиссией по импортозамещению. В него вошли в том числе самолеты, вертолеты, пассажирские и грузовые суда при годовом объеме закупок более 50 миллионов рублей. По мнению собеседников "Ъ", либо список в итоге сократят, а ценовую планку поднимут, либо процедура превратится в "парад исключений".

- "Газпром" GAZP начал отторжение Украины - Процедура разрыва контрактов в Стокгольме запущена - Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа предсказуемо провалились. Российская монополия направила документы о разрыве в Стокгольмский арбитраж. Рассмотрение дела может затянуться надолго и вряд ли избавит "Газпром" от необходимости заплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов и проценты, а также обеспечивать 110 миллиардов кубометров транзита через Украину в ближайшие два года. В результате оно станет фоном для реальных переговоров по украинской проблеме с участием ЕС, которые могут начаться через несколько недель.

- Водителей сведут с таксопарками - Бывший топ-менеджер Gett запустил маркетплейс для такси - Бывший операционный директор Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс в сфере такси Guru.Taxi. Сервис поможет таксопаркам привлекать водителей, а тем, в свою очередь,- подбирать условия работы и аренды авто. На нынешнем этапе сервис может помочь участникам рынка, но дальнейшее развитие отрасли эксперты связывают с ростом самозанятости. О начале работы в Москве Guru.Taxi рассказал "Ъ" представитель компании.

- Швейцарцы берутся за легкие - Novartis пытается включиться в систему госзакупок лекарств - В России может появиться новое лекарство от рака легких. Швейцарская фармкомпания Novartis зарегистрировала в госреестре лекарственных средств препарат "Зикадия" и рассчитывает выйти с ним на госзакупки. Производство компания может локализовать на недавно построенном заводе в Санкт-Петербурге, вложив 2–3 миллиона долларов. Но это еще не гарантия того, что Минздрав и подведомственные учреждения станут его закупать.

- Кафе перемещаются в магазины - Владелец "Шоколадницы" займется ритейлом - Экс-совладелец магазинов OBI в России и основатель DIY-сети "Старик Хоттабыч" Игорь Сосин запускает новую продуктовую сеть с зоной кафе. Его партнером по этому бизнесу может стать собственник ресторанной группы "Шоколадница" Александр Колобов. На проект до конца 2019 года потребуется около 1 миллиарда рублей. Сын Игоря Сосина Антон стал владельцем 50% зарегистрированного недавно ООО "Фуд кафе", еще столько же долей у Артура Сираканяна, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

- Otto Group сворачивает каталоги - Компания закроет в России магазины Otto и Quelle - Немецкая Otto Group закрывает в России магазины Quelle и Otto. Официальное объяснение - "глобальная стратегия", то же самое происходит и в других странах, кроме немецкоязычных. Компания не уходит из России полностью и планирует развивать другие проекты, включая Bonprix, а также логистические и маркетинговые сервисы для таких брендов, как Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer. Эксперты отмечают, что в последний год Quelle и Otto демонстрировали кратное отставание в росте продаж от отечественных лидеров сегмента Wildberries и Lamoda.

- Imperial на пару - Компания начинает продавать в России альтернативу сигаретам - Британская Imperial Tobacco вслед за другими международными табачными компаниями вывела в Россию свое электронное средство употребления никотина — испарители myblu. Несмотря на растущий спрос, легальным производителям пока сложно конкурировать с большими объемами серой продукции, отмечают участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

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- "Газпром" планирует построить гигантский газохимический комплекс на Балтике - "Газпром" планирует построить на Балтике огромный газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством. Партнер компании по проекту – АО "Русгаздобыча", ранее принадлежавшее Аркадию Ротенбергу. Об этом "Ведомостям" рассказали человек, знающий о проекте от менеджеров "Русгаздобычи", и топ-менеджер одного из контрагентов "Газпрома". По их словам, производственный комплекс будет способен перерабатывать до 45 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 20 миллиардов долларов, говорят собеседники "Ведомостей".

- Депутаты и сенаторы снова защищают животных - Спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко разработают поправки в закон о ветеринарии об обязательной регистрации диких животных и собак бойцовских пород, рассказал в пятницу Володин. Регистрация для владельцев таких животных будет платной и обязательной, владельцы других домашних питомцев также смогут их зарегистрировать, но бесплатно. Володин подчеркнул, что обязательной регистрации для владельцев обычных домашних питомцев не будет.

- Захватившим администрацию президента нацболам присудили 300 тысяч евро - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил суммарно 300 тысяч евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии, осужденным за акцию протеста в администрации президента. Суд признал нарушение Россией ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

- Дело о взыскании с граждан налоговых долгов компаний может вернуться в КС - Пенсионерка из Свердловской области Галина Ахмадеева, фактически выигравшая в декабре 2017 года в Конституционном суде дело о взыскании с нее налоговой недоимки, образовавшейся у организации, где она работала, продолжает добиваться справедливости. Во исполнение решения Конституционного суда Красноуфимский районный суд Свердловской области пересмотрел ее дело, но решение заявительницу не устроило, оно было оспорено в вышестоящей инстанции, сообщил Дмитрий Шубин из адвокатской фирмы "Юстина", представляющий интересы Ахмадеевой.

- Разработка самого большого военного беспилотника привела к уголовному делу - Как стало известно в пятницу, Советский районный суд Казани арестовал 18 апреля на два месяца генерального директора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) им. Симонова Александра Гомзина. По сообщениям ТАСС и казанского издания "Бизнес Online", его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса), мошенничестве (ч. 7 ст. 159) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201). Исполняющий обязанности гендиректора ОКБ Владислав Лачугин сообщил ТАСС, что следствие (его ведет управление Следственного комитета по Татарстану) подозревает Гомзина в хищении 900 миллионов рублей, что является невозможной для предприятия суммой, а само обвинение назвал абсурдным.

- Бюджет ищет свою половину - Спор о дивидендах между Минфином и госкомпаниями обострился. Министр Антон Силуанов направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, в котором предупредил о рисках недополучить в бюджет до 204 миллиардов рублей дивидендов госкомпаний – более половины от плана на 2018 год. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. "Ведомости" ознакомились с содержанием письма.

- Новый орган правительства - Компании, попавшие под санкции США, запросили в капитал "немаленькую сумму, порядка сотни миллиардов", рассказал министр финансов Антон Силуанов (его слова по "Интерфаксу"). Но государство не собирается "давать денег в капитал", сообщил он, а ликвидность компаниям может предоставить Промсвязьбанк PSBR, предназначенный для работы с гособоронзаказом и предприятиями под санкциями.

- Испанцы стали богаче итальянцев - ВВП на душу населения Испании в 2017 год составил 38,286 тысячи долларов против 38, 140 тысячи у Италии, сообщил МВФ, сравнивающий показатели по паритету покупательной способности в текущих ценах. Фонд прогнозирует, что через пять лет Испания будет на 7% богаче Италии, тогда как десятилетие назад последняя лидировала с отрывом в 10%. При сохранении тенденций к 2023 году даже некоторые бывшие социалистические страны, такие как Словакия и Чехия, обгонят Италию по ВВП на душу населения, ожидают эксперты МВФ.

- "Я не самый удачливый инвестор" - Рубен Варданян рассказывает о том, как пытается изменить мир, о своих инвестициях, офисе будущего и о том, почему сетевые связи станут важнее государств и институтов - Уйдя из Сбербанка SBER, которому продал "Тройку диалог", Рубен Варданян создал инвестиционный бутик "Варданян, Бройтман и партнеры", Philin, помогающую создавать инфраструктуру для благотворительности, и Phoenix Advisors, занимающуюся вопросами защиты благосостояния и подготовкой плана преемственности. Эта проблема особенно беспокоит бывшего инвестбанкира: многим российским бизнесменам первой волны сейчас 50–70 лет, и в ближайшие 20 лет остро встанет проблема передачи состояний – впервые в новейшей истории России.

- Bayer отдаст гены России - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила немецкой Bayer купить американскую Monsanto. В обмен немецкая компания согласилась передать России некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян, объявили руководитель ФАС Игорь Артемьев и старший вице-президент Bayer Хартмут ван Ленгерих. Срок действия соглашения Bayer и ФАС – пять лет, оно повысит конкуренцию в российском агропроме.

- Основатели CarPrice открыли сервис по продаже подержанных смартфонов - Артем Большаков и Александр Черняк, основатели сервиса продажи подержанных машин CarPrice, создали сервис продажи и подержанных смартфонов, рассказал представитель CarPrice. Черняк подтвердил это "Ведомостям": портал SmartPrice (бренд компании "Мобитех") запущен летом 2017 года, осенью начались первые закупки подержанных смартфонов и к апрелю месячный оборот достиг примерно 2500 аппаратов.

- Группа ПИК покупает один из крупнейших жилых проектов рядом с "Москва-сити" - Проект жилого комплекса "Западный порт" неподалеку от "Москва-сити" будет достраивать группа ПИК Сергея Гордеева. Сейчас проектом владеет компания "Шатер девелопмент" Михаила Хубутии. Но тот уже договорился с ПИК о его продаже, рассказал "Ведомостям" Хубутия. Эту информацию подтвердили близкий к покупателю человек и чиновник мэрии. "Проект передан в управление группе ПИК, у меня остается небольшой пакет", – уточнил Хубутия, отказавшись назвать размер своего пакета.

- "АвтоВАЗ" AVAZ начнет продавать Lada Vesta Cross летом - Продажи седана Lada Vesta с увеличенным дорожным просветом – Vesta Cross – начнутся летом, сообщил человек, знакомый с руководством "АвтоВАЗа". Это будет июль, уточнил топ-менеджер одной из крупных дилерских компаний "АвтоВАЗа". Представитель "АвтоВАЗа" дату начала продаж Vesta Cross и другие подробности не раскрыл. В России автомобили Vesta выпускаются на автозаводе "Лада Ижевск". Во вторник, 17 апреля, завод приостановил производство. Как пояснила компания – из-за нехватки комплектующих. В среду выпуск возобновился, сказал представитель "АвтоВАЗа". Пауза была небольшой и на отгрузки, продажи это не повлияло, замечает дилер.

- "Росгосстрах" – это не жизнь - Новое руководство "Росгосстраха" намерено добиться от "Росгосстрах жизни" ("РГС жизнь"), чтобы та прекратила работать под товарным знаком "Росгосстрах", рассказал "Ведомостям" человек, знающий об этом от сотрудника "Росгосстраха". "РГС жизнь" не вошла в сделку с банком "ФК Открытие" и в отличие от "Росгосстраха" не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Данил Хачатуров, который прежде контролировал обе страховые компании, перед сделкой с "ФК Открытие" продал "РГС жизнь" своему другу Алхасу Сангулии. У компаний стали разные собственники, но работать они продолжили под одним и тем же товарным знаком – "Росгосстрах".

- Как одолжить 133 компаниям 264 миллиарда и не получить ничего - Крах "Югры" (10 июля 2017 года ЦБ ввел временную администрацию, а 28-го отозвал лицензию) стал одним из самых громких в истории российских банков. Выплаты вкладчикам превысили 170 миллиардов рублей. "Югру" можно и нужно было спасти, настаивает экс-предправления Дмитрий Шиляев, а владелец банка Алексей Хотин уже после отзыва лицензии представил очередной план повышения его финансовой устойчивости. Судя по материалам судов и отчету временной администрации ЦБ, оказанная старой командой поддержка банка привела, в частности, к тому, что он лишился ценных залогов, получил неплатежеспособных заемщиков, но не обещанные активы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- В стране невыученных автобусов - Почему во всей России не сыскать автобусов, пригодных для перевозки школьников - Правительство утвердило сроки начала действия запрета на использование автобусов старше 10 лет для организованных детских перевозок. Согласно постановлению правительства, для автобусов массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, этот запрет вступит в силу уже с 1 июля этого года. Для автобусов массой более 5 тонн с пунктами отправления или прибытия в этих же регионах — с 1 октября.

- Необъяснимо, но контрафакт - В России "оседает" неучтенной продукции легпрома более чем на шесть миллиардов долларов ежегодно - Расползающиеся по швам шубы, слезающая на глазах краска с брендовых вещей, не пропускающая воздух детская одежда, отваливающиеся подошвы на обуви, гнущиеся, как консервные банки, колесные диски - все это контрафакт, который тоннами везут в нашу страну. Люди платят большие деньги, но получают негодный, а иногда и опасный товар. О заслонах, которые правительство ставит на пути контрафакта, обозревателю "Российской газеты" рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

- Защиту усилят - Минюст предлагает ввести наказание за помехи в работе адвоката - Министерство юстиции России готовит целый ряд проектов, повышающих статус адвоката. Одна из идей: ввести в Уголовный кодекс специальное наказание за воспрепятствование законной деятельности адвоката. Подробности готовящихся проектов сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак, отвечая на вопросы участников "круглого стола" "Об актуальных задачах Российской адвокатуры" в Общественной палате России.

- Возьмите в руки - Минтранс просит не возить детей в колясках на эскалаторах метро - Для безопасности детей минтранс предлагает запретить перевозку детей в колясках на эскалаторе и при входе в вагон в метро. Проект новых правил для метро опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в ведомстве, в проекте приказа четкие нормы впервые прописаны для пользования метрополитенами в городах. Пока общероссийских правил федерального уровня для пассажиров подземки нет.

- Общая боль - Валентина Матвиенко приняла участие в открытии мемориала в Катыни - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии открытия мемориала советским гражданам, репрессированным в годы "большого террора". В лесу близ смоленской деревни Катынь были расстреляны более 8 тысяч человек, о чем свидетельствует надпись на стене с именами погибших. Рядом находится польский мемориал, сооруженный в память о 4 тысячах польских офицеров, расстрелянных НКВД весной 1940 года.

- Ответ с плюсом - Госдума может расширить полномочия кабмина по контрсанкциям - В Госдуме эксперты, парламентарии, представители бизнеса и кабмина подробно обсудили законодательный ответ на недружественные действия США и других стран. Напомним, что ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В том числе кабмин сможет запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарств, аналоги которых производятся в РФ.

- Тепло на договоре - Изменился порядок расчета жилищных субсидий - Правительство изменило порядок расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости ЖКУ, можно будет определять также и с использованием предельного уровня цен на тепловую энергию. От региональных стандартов, напомним, зависит размер субсидий конкретному человеку.

- Цены нового поколения - Пошлины за права и загранпаспорта вырастут в полтора раза - Правительство решило увеличить государственные пошлины за выдачу наиболее востребованных документов нового поколения. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс внесен в Государственную Думу. Госпошлина за оформление биометрического (10-летнего) загранпаспорта вырастет с 3500 до 5000 рублей (для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей), за выдачу национального водительского удостоверения (в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность) — с 2000 до 3000 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — с 500 до 1500 рублей.

- На рыбу - деньги - Дмитрий Медведев рассказал о будущем рыбной отрасли - К 2025 году рыбная отрасль страны должна преодолеть сырьевую модель развития. Пока что из-за сырьевой направленности экспорта бюджет недополучает 30-40 миллиардов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев в Мурманской области провел совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности.

- Соглашение будет бессрочным - ОПЕК+ ищет новый способ регулировать рынок нефти - Условия сделки на 149 процентов по итогам марта исполнили 24 страны, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи (ОПЕК+). Об этом стало известно на восьмом заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в саудовском городе Джедда 20 апреля. Участники встречи сошлись во мнении, что по окончании сделки (пока срок ограничен концом этого года) сотрудничество надо продолжить, для чего министры к июню предложат новые инструменты мониторинга рынка и, возможно, рассмотрят возможность бессрочного соглашения.

- Цены - на взлет, экипажи - на землю - ФАС предложила поднять тарифы на услуги аэронавигации - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении тарифов за аэронавигационное обслуживание в небе России. Их не поднимали уже восемь лет. Теперь рост обосновывается тем, что за эти годы расходы аэронавигационной службы выросли. И не только из-за инфляции, но и из-за роста цен на топливо и электричество, на оборудование. Как и во всех регулируемых государством тарифах, в аэронавигационных должна происходить индексация. Цены на билеты тоже подрастут.

- Параду поставят "пятерку" - 9 Мая над Красной площадью впервые пролетит пара перспективных истребителей Су-57 - Более 55 тысяч человек и 1200 единиц военной техники, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут задействованы по всей стране в военных парадах в честь Дня Победы. Эти данные глава военного ведомства России озвучил на выездном заседании коллегии министерства, которое прошло в подмосковном парке "Патриот".

- Не стоило так рисковать - Банк России лишил лицензий еще два московских банка - Банк России отозвал лицензии у двух московских банков, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. В их работе ЦБ обнаружил кредитование связанных сторон и нарушение "антиотмывочного" законодательства.

- Помощь идет - Предприятиям, попавшим под санкции, поможет специальное подразделение - При одном из российских министерств будет создано специальное подразделение, в задачи которого войдет координация взаимодействия ведомств с попавшими под санкции компаниями и помощи им. Об этом сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

- ЦБ показал хороший доход - Банк России опубликовал декларации руководства за 2017 год - Суммарный доход руководителей Банка России за прошлый год составил 575 миллионов рублей, с супругами - 687 миллионов. Это следует из деклараций председателя, заместителей председателя, главного аудитора и еще четырех членов совета директоров Банка России (всего 18 человек). Наибольший доход, как и по итогам 2015 и 2014 годов, показал первый зампред Сергей Швецов (88,58 миллиона рублей, его супруга задекларировала еще 35,69 миллиона).

- Деятельное присутствие - Финская компания инвестировала в России 4,5 миллиарда евро - Инвестиции финской компании Fortum в российскую энергетику достигли 4,5 миллиарда евро. Такие цифры озвучил глава минэнерго Александр Новак на встрече с главным исполнительным директором Fortum Пеккой Лундмарком и генеральным директором российского подразделения компании Александром Чуваевым. Стороны обсудили итоги десятилетней работы компании в России.

- Тоннель в лето - Власти Москвы назвали срок запуска "розовой" ветки - Первый участок новой Кожуховской линии московского метро могут открыть уже к концу лета. Такие сроки во время субботнего объезда журналистам назвал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Как и анонсировалось ранее, сначала запустят движение между станциями "Некрасовка" и "Косино". На "Косино" будет пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

- Побег из Киева - Моряки сейнера "Норд" вернулись в Керчь по новым загранпаспортам - Двое из десяти членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", захваченного Украиной в нейтральных водах Азовского моря еще 25 марта, только с третьей попытки вернулись в Крым. Кок Ирина Оборина и практикант Дмитрий Таразанов воспользовались выданными посольством России в Киеве свежими заграничными паспортами. С ними они купили билеты на самолет Киев - Минск, чтобы уже оттуда добраться до Крыма.

- Справки оставьте дома - Получать инвалидность станет проще - Людям с инвалидностью больше не надо будет "работать курьерами" между поликлиниками и бюро медикосоциальной экспертизы (МСЭ). С 2019 года медучреждения и МСЭ начнут поэтапный обмен электронными данными. Об этом сообщает минтруд. В этом году технология электронного взаимодействия начнет работать в "пилотных" регионах — Владимирской, Самарской, Тюменской областях и Ставропольском крае. Модель взаимодействия сейчас отрабатывается с Минздравом России, уточнил замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев.

- На море - за деньгами - В Крыму могут создать офшор - В Крыму может появиться криптовалютный офшор, который способен дать экономике региона и страны серьезный рост инвестиций. Эта новость пришла с Ялтинского международного экономического форума. "РГ" проверила информацию и выяснила у экспертов, надо ли создавать такую структуру в России. Тем более что законодательно все, что касается криптовалют, в нашей стране еще не оформлено.

- Работайте, вас снимают - Руководители вводят жесткий контроль за сотрудниками - Работодатели все изощреннее контролируют рабочее время своих сотрудников. В ход идут новомодные гаджеты и компьютерные программы. Но в конечном итоге не они решают, насколько дисциплинированным и ответственным будет сотрудник.

- Лучше не покупать - Роспотребнадзор назовет опасные товары - В ноябре Роспотребнадзор впервые проведет в России информационную кампанию для потребителей о продаже через Интернет небезопасных и отозванных товаров. Об этом "РГ" рассказали в надзорном ведомстве. В середине апреля делегация Роспотребнадзора приняла участие в заседании Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по безопасности потребительской продукции, которое прошло в Париже.

- Квартирный вопрос решат - Конституционный суд защитил право военных прокуроров и следователей на служебное жилье - Военные прокуроры и следователи не останутся без крыши над головой, а неопределенность в законах поправят. Так сказано в постановлении, которое опубликовал Конституционный суд РФ по делу о проверке конституционности части 5 ст. 36 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета РФ". Об этом КС попросил Северо-Кавказский окружной военный суд.

- Женская коалиция - Новым лидером СДПГ стала Андреа Нале - 22 апреля в живописном немецком городке Висбаден, одном из старейших курортов Европы с его знаменитым казино, где еще играл в рулетку Достоевский, кипели страсти политические. На кону стояло будущее Социал-демократической партии Германии, которая избирала на съезде своего лидера. За пост председателя боролись 47-летняя глава фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес и 41-летняя мэр Фленсбурга Симоне Ланге. Как ожидалось, победила Налес, став первой женщиной во главе СДПГ за всю полуторавековую историю этой партии. По мнению экспертов, победительнице придется приложить немало усилий для того, чтобы вывести ее из глубочайшего политического кризиса.

- Сердце Анны вернулось в музей - Французской полиции удалось раскрыть кражу золотого ковчега - Французская полиция арестовала двух человек, которые неделю тому назад похитили ценную реликвию из Археологического музея в городе Нант на западе страны. Речь идет о шедевре ювелирного искусства XVI века - золотом ковчеге с останками сердца королевы Анны Бретонской. Она была супругой двух французских королей - Карла VIII и Людовика XII и была похоронена после смерти в 1514 году в королевской усыпальнице - соборе Сен-Дени рядом с Парижем.

- Мотоцикл съехал на обочину - Падение рынка новой мототехники продолжается третий год подряд - Падение рынка новых мотоциклов в России продолжается третий год подряд. Параллельным курсом, наоборот, идут вверх продажи подержанной мототехники. В 2017-м вторичный рынок вырос на 3,2%, в 2016-м - на 1%. Не то чтобы много, но положительная динамика налицо. Рынок же новых мотоциклов будет продолжать сокращаться в 2018 году, особенно если сегодняшний курс рубля к доллару и евро останется на новых, более слабых значениях, уверен исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

- Плюс восемь - Программу реновации распространят на другие города - В программе реновации могут появиться новые города-миллионники, об этом на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава минстроя Михаил Мень. Говоря о развитии программы, он конкретизировал - какие это могут быть города. По мнению министра, опыт реновации "может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи", - перечислил он в интервью РБК RBCM.

- Доходный риск - На рынке инвестиций появился новый инструмент - В России появятся структурные облигации. Закон о введении нового вида эмиссионных ценных бумаг подписал президент. Структурная облигация - это ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги. Выплата владельцу номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге будет зависеть от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Они фиксируются в решении о выпуске ценной бумаги, говорится в законе.

- С пальмы просят слезть - Поставки пальмового масла выросли на треть - Импорт пальмового масла в Россию продолжает расти, следует из статистики Росстата, по которой за период с января по конец февраля его поставки в нашу страну выросли на 36,7% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Минсельхоз предложил ввести квоты на импорт этой продукции. Причем не только в России, но в странах, входящих в ЕАЭС.

- Несносные метры - Новая госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья появится к 1 июля - Госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, продолжится с 2019 года. Сколько сейчас людей вынуждены жить в разрушающихся на глазах домах? "Горячую линию" для читателей вел заместитель генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

- Очень плохая погода - Шторм в Москве и области унес жизни двоих человек - К вечеру воскресенья власти столичного региона в основном справились с последствиями урагана, обрушившегося на Центральный регион России в субботу. К сожалению, жертв избежать не удалось: погибли два человека. Напомним, в июне прошлого года в Москве уже был ураган. В адрес властей тогда было немало упреков за то, что вовремя не предупредили о надвигающейся непогоде.

- Конка стала "Витязем" - В Москве прошел Парад трамваев - В выходные в Москве прошел уже ставший традиционным парад трамваев. Семнадцать вагонов от самой первой конки до современного "Витязя" были отданы в полное распоряжение пассажирам на Чистопрудном бульваре. Парад трамваев прошел в пятый раз. Он неизменно собирает огромное количество людей на бульваре, где можно зайти внутрь и "потрогать" историю руками, сфотографироваться в удивительных интерьерах, в которых ездили каждый день на работу наши бабушки и дедушки.

- Сергей Собянин поручил решить проблемы новой Москвы - Новые автобусные маршруты и качественные дороги появятся в поселениях новой Москвы в этом году. Такие поручения чиновникам дал мэр Сергей Собянин по итогам встречи с населением в приемной президента РФ. Участок Варшавского шоссе недалеко от пересечения со строящимся ЦКАД давно собирались ремонтировать, но сроки сдвигались. Мэр поручил до конца года уложить там качественный асфальт, а в 2019-м - осветить трассу.

- Три в одном - Может ли учитель вести и химию, и физику, и биологию - 23 апреля начнется Международная Менделеевская олимпиада. Химия - один из самых трудных предметов в школе. Она нужна тем, кто идет на химические и медицинские факультеты. Кого вузы возьмут без экзаменов? Можно ли поступить в МГУ без репетиторов? Что надо поменять в учебниках? Об этом "РГ" рассказывает академик РАН, президент химического факультета МГУ Валерий Лунин.

- Вербовали северян - В Заполярье задержаны участники секты "Свидетели Иеговы" - Двое участников ячейки запрещенной в РФ религиозной организации были задержаны в городе Полярном - одном из крупнейших пунктов базирования надводных кораблей и подводных лодок Северного флота. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

- Распилили на металлолом - Раскрыта кража "барокамеры Гагарина" - В Москве полиция раскрыла кражу барокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. К сожалению, музейный экспонат уже частично разобрали на металлолом. Барокамера находилась на одной из автостоянок в Строгине и готовилась к реставрации, рассказали в пресс-службе Музея космонавтики. Впоследствии она должна была стать частью одной из экспозиций. Конструкция находилась в плохом состоянии, нуждалась в ремонте.

- Больше не полковник - Начальник УСБ СКР Максименко получил 13 лет строгого режима - Мосгорсуд приговорил бывшего начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима. Он также оштрафован на 165 миллионов рублей и лишен "специального звания полковник юстиции". Суд признал Максименко виновным в двух эпизодах получения взяток.

- Звенья одной цепи - Как остановить опасное увлечение подростков - Сезон зацепинга открыт. 9 апреля в Подмосковье 14-летний подросток упал с крыши скоростного поезда, ребенок скончался на месте. В 2017 году только в ЦФО погибли 14 зацеперов, в том числе 9 детей, еще 45 человек получили травмы, среди них 35 подростков.

- Одной крови - В России прошел Национальный день донора - Кровь в России сдают сегодня 1,4 миллиона человек, и за редким исключением это делается безвозмездно, сообщили в Минздраве в Национальный день донора в прошлую пятницу. В этот день традиционно во всех регионах страны проходят массовые акции по сдаче крови и привлечению новых доноров. Одна из мобильных станций переливания крови ФМБА была развернута в Москве во дворе министерства здравоохранения.

- Год - не срок - Выбрать дату свадьбы можно будет за 365 дней - В Минкомсвязи предложили предоставить жениху и невесте возможность выбирать дату и время регистрации брака в диапазоне от месяца и до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак. И бронировать время бракосочетания можно будет через портал госуслуг. В ведомстве пояснили "РГ", что предлагают внести изменения в Семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния", которые позволят изменить традицию регистрировать брак по истечении месяца со дня подачи заявления.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Зарплаты оторвались от инфляции - В ЦБ ожидают роста оплаты труда бюджетников на 13–15% до конца года - Зарплаты в бюджетном секторе в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. В основном рост выплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента, отмечается в обзоре ЦБ "О чем говорят тренды". При этом уже в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%. Увеличивается зарплата и в частном секторе, отмечает регулятор. Причина этому - нехватка рабочих рук.

- Наведение мостов - 24 апреля состоится видеомост, в котором примет участие посол России в США Анатолий Антонов и, возможно, посол США в России Джон Хантсман. Об этом "Известиям" рассказали два информированных источника в дипломатических кругах в Москве и Вашингтоне, информацию подтвердили организаторы мероприятия. По данным "Известий", приглашение американскому послу направило российское посольство в Вашингтоне. Американская сторона на момент написания заметки не дала своего согласия, однако подтвердила факт получения приглашения (документ есть в распоряжении "Известий").

- Расходы по доходам - Несоответствие расходов доходам может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства. Аналогичное наказание может последовать за неполные или недостоверные сведения в ежегодной декларации о доходах. Концепцию соответствующего законопроекта (есть у "Известий") поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности. В ее состав входят представители администрации президента, Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Общественной и Адвокатской палат и ведущих юридических вузов. Эксперты полагают, что законопроект будет работать, если не останется декларативным документом.

- Стандарт против пирамид - Для ICO-проектов в России создадут стандарт, который позволит отличить их от мошеннических схем и финансовых пирамид. Разработкой документа займется Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), рассказали "Известиям" в организации. Критериями стандарта станут, в частности, достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и минимальная жизнеспособность продукта. В прошлом году россияне потеряли из-за инвестиций в недобросовестные ICO 150 миллионов долларов.

- Майские заказы - Кремль анонсировал серию совещаний президента по вопросам военного строительства в следующем месяце - На майских совещаниях с представителями армии и военно-промышленного комплекса президент Владимир Путин обсудит военное строительство и развитие ВПК страны, сообщил "Известиям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, такие мероприятия представляют собой "многодневные мозговые штурмы". Эксперты ожидают, что речь в первую очередь пойдет о госпрограмме вооружения. По их мнению, на встречах к документу могут быть предложены корректировки с учетом недавних событий в Сирии и международной обстановки вокруг России.

- Страсти по премьеру - Серж Саргсян готов обсуждать свою отставку только после того, как обеспечит безопасное развитие Армении - В Армении уже несколько дней длятся протесты оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Полиция страны задержала главных организаторов и начала разгон митингов. Источники в армянских правительственных кругах заявили "Известиям", что стране не грозит государственный переворот и ситуация вскоре стабилизируется. Два собеседника в оппозиционном блоке "Елк" (рус. "Выход"), который организует митинги, заверили: протест не связан с внешнеполитическим курсом страны и не нацелен на разлад отношений между Москвой и Ереваном.

- Базы дали течь - Объем утечек конфиденциальных данных в мире за прошлый год вырос более чем в четыре раза — до 13,3 миллиарда записей. Об этом говорится в отчете компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности (есть у "Известий"). Количество утечек выросло на 36,9%, они стали более мощными. Главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний, и большую их часть допускали рядовые сотрудники. При этом 83% работников не превышали права доступа и не совершали осознанного мошенничества. Рост объема утечек связан с переходом компаний и ведомств к централизованному хранению больших данных, считают эксперты. Это должно мотивировать бизнес больше инвестировать в информационную безопасность.

- Без льгот — по незнанию - Большое число многодетных семей не пользуются бесплатными товарами и услугами - Треть многодетных семей не знают, что могут раз в месяц бесплатно посещать музеи, парки и выставки. Каждая пятая не в курсе, что их детям положена бесплатная школьная форма, а в каждой седьмой не слышали о возможности получения бесплатных лекарств для детей до шести лет. Такие выводы содержатся в докладе по итогам мониторинга Общественной палаты, проведенного с участием 3 тысяч семей в 53 регионах. Чтобы исправить ситуацию, органы соцзащиты следует обязать выдавать родителям троих и более детей брошюры с полным перечнем их льгот, полагают эксперты. Информирование на федеральном уровне будет легко организовать в случае, если меры поддержки семей будут одинаковыми по всей стране.

- Заграничный интерес - В этом году россияне стали получать загранпаспорта почти в полтора раза чаще, чем в прошлом, показала статистика МВД за первые три месяца. В январе–марте 2018 года было выдано более 1 миллиона документов, а в те же месяцы 2017-го — 732 тысяч. По словам экспертов, многие россияне захотели поехать за рубеж после восстановления чартерного сообщения с Турцией. Кроме того, загранпаспорт на 10 лет теперь можно оформить в МФЦ.

- Апрельский шторм - Шторм в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в субботу повредил сотни деревьев и оставил тысячи людей без электричества, есть пострадавшие и даже погибшие. Теперь он смещается на восток, и угроза нависает над регионами Приволжского округа. Необходимо учесть опыт ЦФО и заранее предупредить граждан об опасности с помощью СМС, отмечают эксперты. По их словам, чтобы избежать дальнейших разрушений от стихии, стоит проверить на прочность все опасные конструкции вроде рекламных щитов.

- Изучение Луны невозможно без роботов - Гендиректор ЦНИИ РТК Александр Лопота — о перспективных проектах в сфере космической техники - Генеральный директор санкт-петербургского Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Александр Лопота рассказал "Известиям" о создании экспериментального образца нового лунохода, о будущих автоматических установках для исследования естественного спутника Земли, а также об управляемых с орбиты Земли машинах для исследования планет.

- Альцгеймера просят не спешить - Российские специалисты нашли способ улучшить психическое состояние больных деменцией (слабоумием), вызванной болезнью Альцгеймера. Это один из самых распространенных в наше время возрастных недугов. Ученым также удалось на ограниченное время стабилизировать когнитивные функции пациентов. Важный шаг в изучении причин и разработке методов лечения болезни Альцгеймера сделали ученые НИЦ "Курчатовский институт" и Федерального научного центра психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ).

РБК daily

www.rbcdaily.ru

- Вексельберг и его группа риска - Чего может лишиться в США владелец "Реновы" - Виктор Вексельберг и его "Ренова" оказались самыми неожиданными мишенями последних санкций США. РБК разбирался, что у Вексельберга есть в Соединенных Штатах и какой урон могут нанести санкции его интересам на Западе.

- Капитанская неочевидность - Крупнейшего российского производителя алкоголя подозревают в недобросовестной конкуренции - Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько административных дел в отношении структур ПАО "Белуга Групп" (Beluga Group), одного из крупнейших российских производителей спиртных напитков, по признакам нарушения ст. 14.2 закона "О защите конкуренции". Группу подозревают во введении потребителя в заблуждение, следует из материалов ФАС. Речь идет, в частности, о выпускаемых ею алкогольных напитках Captain"s Brandy, Captain"s Whisky и Captain"s Rum. Лишь при детальном изучении этикеток выясняется, что это не бренди, виски или ром, как можно было бы подумать, а горькие настойки "Капитанская" на основе коньяка, виски и со вкусом рома "сильвер".

- Бюджету недоплатят 204 миллиарда - Минфин предупредил о возможном недополучении государством дивидендов - Глава Минфина Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву (есть у РБК), в котором предупреждает о риске недополучения дивидендов от госкомпаний, а также просит поддержать ведомство в дискуссии о размере этих дивидендов. Подлинность письма подтвердил источник в Минфине, пресс-служба ведомства не ответила на запрос РБК.

- Конструктивный консьюмеризм - Как в России создаются технические новинки - Российские производители техники занимают всего 0,3% мирового рынка электроники, подсчитали в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Большинство из них ориентируются на корпоративный сектор, а на продукцию, предназначенную для розничных продаж, приходится только 15% от всей отечественной электроники, говорит гендиректор АРПЭ Иван Покровский.

- Московский опыт прописали остальным - Минстрой назвал города — кандидаты на реновацию - Опыт столичной программы реновации можно распространить на крупные города, к примеру, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, рассказал РБК министр строительства Михаил Мень. Но не все в ней нуждаются, заявили местные власти. "[Опыт реновации] может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи", - рассказал министр строительства России Михаил Мень РБК 20 апреля на Ялтинском экономическом форуме.

- Серверный сбор - Какие последствия будет иметь иск Демократической партии к России - Национальный комитет Демократической партии подал в пятницу, 20 апреля, иск в Федеральный суд Манхэттена. В нем истец утверждает, что высокопоставленные представители избирательного штаба будущего 45-го президента США вступили в сговор с российским правительством с целью нанести урон кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу победить на выборах, взломав компьютеры Демократической партии и распространив найденные в них документы.

- Шереметьево получило улетное предложение - Минтранс подготовил проект концессии с крупнейшим российским аэропортом - О том, что Минтранс подготовил проект постановления правительства о заключении концессии с Шереметьево, РБК рассказали источник в одном из аэропортов Московского авиаузла и источник в профильном ведомстве. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что ведомство направило этот проект на рассмотрение в правительство. А представитель вице-премьера Игоря Шувалова уточнила, что работа над документом в аппарате правительства уже ведется.

- Бизнес устал ждать приватизации - Как предприниматели относятся к росту доли государства в экономике - 90% крупных российских компаний обращают внимание на растущее огосударствление экономики, следует из опроса, который по просьбе РБК провел Институт Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента). Бизнесу комфортнее работать с частными партнерами, но он не видит предпосылок для масштабной приватизации.