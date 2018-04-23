Нефть дорожает на опасениях новых санкций США против крупных нефтеэкспортеров

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вернулись к росту в понедельник вечером, так как трейдеры опасаются введения США новых санкций в отношении ряда крупных стран-экспортеров "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.25 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,55%, до 74,47 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,02%, до 68,41 доллара за баррель.

По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, поддерживает цены на нефть ситуация вокруг возможных санкций США против ключевых стран-экспортеров нефти - Венесуэлы, России и Ирана. При этом, как отметил эксперт Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian), неопределенная позиция администрации президента США Дональда Трампа относительно санкций против Ирана и Венесуэлы может стать причиной дальнейших колебаний на рынке нефти.

США в начале апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Кроме того, Соединенные Штаты неоднократно заявляли о намерении вернуть санкции против Ирана из-за недовольства заключенной в 2015 году иранской ядерной сделкой и ввести новые санкции против Венесуэлы, обвиняя страну в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и притеснении политических оппонентов.

Вместе с тем, некоторое давление на нефтяные цены продолжает оказывать статистика по числу буровых установок в США. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю по 20 апреля число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1013 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 156 штук, или на 18,2%. Все пять новых буровых установок являются нефтяными. Таким образом, их число увеличилось до 820 штук.