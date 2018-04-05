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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,8% - до 5,55 доллара, "Лукойла" LKOH - снизилась на 2,09%, до 63,6 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличилась на 0,08%, до 125,9 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,69% - до 4,6 доллара, "Газпром нефти" - выросли в цене на 0,2%, до 24,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,4% - до 17,4 доллара, НЛМК - опустилась на 0,88%, до 24,68 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,84%, до 15,35 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в стоимости на 2,22% - до 1,9 доллара, Сбербанка SBER - увеличились на 1,64%, до 15,16 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,1%, до 19,98 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подешевели на 1,32% - до 18,76 доллара, "Ленты" - на 3,21%, до 5,43 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 0,68% - до 3,49 доллара.

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