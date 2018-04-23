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Золото дешевеет на удорожании доллара на фоне роста доходности десятилетних облигаций США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Цена золота снижается в понедельник вечером на увеличении курса доллара к основным мировым валютам на фоне роста доходности десятилетних облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 11,8 доллара, или на 0,88%, до 1326,5 доллара за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро - на 3,11%, до 16,63 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,64%, до 90,9 пункта. Тем временем, доходность десятилетних US Treasuries растет до 2,971%. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается до 3,143%.

Рост курса доллара связан с ожиданиями инвесторами ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Повышение базовой ставки Федрезервом, как правило, поддерживает курс доллара, поскольку такая политика регулятора сигнализирует о развитии национальной экономики, росте потребительских цен и здоровом состоянии рынка труда.

"Устойчивый доллар и все еще растущая доходность десятилетних облигаций США, которая приближается к отметке в 3%, оказывают давление на золото в начале новой недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

Стоимость золота зависит от динамики курса доллара. Укрепление американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

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