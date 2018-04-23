Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 г достигла $75 за баррель

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель на геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.02 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% - до 74,88 доллара за баррель. Ранее цена марки Brent достигла отметки в 75 долларов за баррель, однако затем слегка откатилась. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,67%, до 68,87 доллара за баррель.