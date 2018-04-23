Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 г достигла $75 за баррель

Обновлены котировки, добавлен контекст (после второго абзаца).

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель на геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.14 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15% - до 74,91 доллара за баррель. Ранее цена марки Brent достигла отметки в 75 долларов за баррель, однако затем слегка откатилась. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,7%, до 68,88 доллара за баррель.

Нефть растет в цене на новостях об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке. По сообщению СМИ, глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" (хуситы) Салех ас-Саммад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии.

В начале этого месяца фактический президент и глава непризнанного мировым сообществом правительства на севере Йемена Салех ас-Саммад объявил текущий год "баллистическим", явно намекая на продолжение ракетных ударов по территории Саудовской Аравии. Он заявлял тогда, что ракеты будут запускаться каждый день и Саудовская Аравия не спасется от них, несмотря на количество устанавливаемых противоракетных комплексов.

"Страх перед геополитическим риском и вероятность того, что поставки (нефти - ред.) могут сократиться на этой неделе, вернули рынок к росту", - приводит агентство Market Watch мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).