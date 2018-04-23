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ЕС хочет присоединиться к спору Китая с США по пошлинам на импорт стали и алюминия - ВТО


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Европейский союз попросил у Всемирной торговой организации (ВТО) разрешения присоединиться к спору Китая с США по новым американским пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции, говорится в сообщении ВТО.

"Европейский союз (ЕС) настоящим уведомляет правительство США, правительство Китая и орган по разрешению споров ВТО, что в свете своих существенных торговых интересов желает присоединиться к консультациям, запрошенным Китаем в сообщении к ВТО от 9 апреля 2018 года", - сообщается в документе.

Ранее в апреле Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стали и алюминия, запросив в рамках организации консультации с Соединенными Штатами по данному спору.

Запрос на консультации официально открывает спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без дальнейшей тяжбы в рамках организации. Если консультации после 60 дней не приводят к разрешению спора, заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО, которая будет решать спор.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). Однако в том числе для Евросоюза действует временное исключение из этих пошлин – до 1 мая.

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