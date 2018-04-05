Дайджест российских СМИ – 24 апреля

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КОММЕРСАНТ

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- Ничего личного, только алюминий - "Русал" сможет вернуться на мировой рынок только без Олега Дерипаски - Санкции США в отношении "Русала" де-факто признаны ошибкой. После визита в Вашингтон министра финансов РФ Антона Силуанова и обращения чиновников ЕС Минфин США объявил о резком смягчении своей позиции. Теперь работать с "Русалом" можно до 23 октября или даже дольше. Однако это касается только самой компании, и условия жесткие: Олег Дерипаска должен в той или иной форме отказаться от контроля. Это заявление уже опустило цены на алюминий на 7%, смягчив ажиотаж на рынке. Но вопрос в том, подчинится ли Москва требованию Вашингтона и в какой форме: юристы считают, что утрата контроля должна быть прозрачной, а не формальной и национализация в этом не поможет.

- Серж Саргсян проявил сменяемость - Премьер-министр Армении покинул пост в результате протестов - Продолжавшиеся более десяти дней манифестации против правительства Армении завершились празднованием победы народной бархатной революции: Серж Саргсян, в 2008–2018 годах занимавший пост президента, а недавно избранный на должность премьер-министра, подал в отставку. Лидер протестов Никол Пашинян о своих премьерских амбициях пока не заявлял, но уже поставил новую цель — успешное выступление оппозиции на досрочных выборах.

- Спутник для Анголы подстраховали наполовину - Создание нового космического аппарата обойдется России почти в $130 млн - В понедельник власти Анголы официально признали потерю телекоммуникационного спутника AngoSat-1, который для них сделала корпорация "Энергия", но согласились заказать еще один подобный аппарат. По условиям контракта российские специалисты должны изготовить его в Королеве в течение 30 месяцев. Финансовые условия для "Энергии" крайне тяжелые: по данным "Ъ", страховка в размере $121 млн покроет только половину работ по AngoSat-2. Остальную сумму, которая, по самым скромным подсчетам, оценивается в $130 млн, предприятию придется изыскивать самостоятельно.

- Блок в законе - Роскомнадзор расширяет свои возможности ограничения доступа к сайтам - Роскомнадзор предлагает ввести новое основание для блокировок — решение суда по делу об административном правонарушении. Оно вошло в новую версию подзаконного акта, который позволит блокировать в том числе VPN и анонимайзеры. Документ нужен, чтобы легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram, уверены эксперты.

- Плюс энергоэффективность всей страны - Правительство утвердило перечень мероприятий по ее повышению - План повышения энергоэффективности экономики России спустя практически год обсуждений подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Среди предусмотренных им мероприятий — облегчение доступа к заключению энергосервисных контрактов для повышения их числа более чем в два раза к 2030 году, возможная дифференциация налоговых ставок на недвижимость в зависимости от ее энергоэффективности, а также введение обязанности бюджетных организаций закупать экономичное оборудование и технологии. К 2030 году правительство рассчитывает сократить энергоемкость экономики на 23%.

- Переход от латания дыр к развитию - Глава ЦСР Алексей Кудрин о смысле бюджетного маневра - Одно из главных предложений Центра стратегических разработок (ЦСР) — бюджетный маневр, который в ЦСР рассматривают как одно из основных условий перехода к устойчивому экономическому росту и ощутимому росту благосостояния граждан. В чем суть предложений центра, в статье для "Ъ" рассказывает глава ЦСР Алексей Кудрин.

- Пациенты хотят контроля за врачами - Мониторинг здравоохранения - Россияне требуют большего контроля за качеством медуслуг в здравоохранении, однако сами мало следят за своим здоровьем. Такие выводы можно сделать из опроса ВЦИОМа "ВЦИОМ-Спутник", в котором приняли участие 1 тыс. человек.

- Общественная палата Севастополя преодолела раскол - Дмитрию Овсянникову удалось провести в председатели своего кандидата - Общественная палата (ОП) Севастополя, работа которой была парализована полтора года, наконец смогла избрать своего председателя. Им стал глава ассоциации организаций самообороны города Олег Махонин. По информации "Ъ", его кандидатуру поддерживал губернатор Дмитрий Овсянников. Член палаты Григорий Донец заявил об отказе от полномочий члена ОП, поскольку считает, что выборы прошли "с использованием административного ресурса".

- Военных моряков наказали за памятники - Суд оштрафовал академию имени Кузнецова за пожар в центре Петербурга - Как стало известно "Ъ", власти Санкт-Петербурга выиграли два судебных процесса против Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ "Военно-морская академия имени адмирала Кузнецова" о нарушении требований по сохранению архитектурных памятников, которые она занимает. Академия оштрафована за пожар в Морском корпусе Петра Великого на охраняемой ЮНЕСКО набережной Невы. Военные обязаны восстановить его, а также разрушающийся комплекс зданий бывшего Кадетского корпуса в Пушкине.

- Партии нацелились на участки - Всем может не хватить места в участковых избиркомах - До назначения региональных выборов, которые пройдут 9 сентября, парламентские партии могут выдвинуть своих членов в участковые избирательные комиссии (УИК). Они будут проводить выборы всех уровней в ближайшие пять лет. Преимущество у партий, которые имеют фракции в Госдуме. Обновление УИК продолжится после осенних выборов.

- Спутник для Анголы подстраховали наполовину - Создание нового космического аппарата обойдется России почти в $130 млн - В понедельник власти Анголы официально признали потерю телекоммуникационного спутника AngoSat-1, который для них сделала корпорация "Энергия", но согласились заказать еще один подобный аппарат. По условиям контракта российские специалисты должны изготовить его в Королеве в течение 30 месяцев. Финансовые условия для "Энергии" крайне тяжелые: по данным "Ъ", страховка в размере $121 млн покроет только половину работ по AngoSat-2. Остальную сумму, которая, по самым скромным подсчетам, оценивается в $130 млн, предприятию придется изыскивать самостоятельно.

- "Нулевая смертность в ДТП — очень амбициозный сценарий" - Глава ГИБДД России Михаил Черников о подготовке водителей, камерах и борьбе с коррупцией - Какие изменения грядут при получении водительских прав? Чем будет заменен традиционный экзамен по вождению на площадке? Когда с помощью камер начнут проверять полисы ОСАГО? Появятся ли в госномерах транспортных средств радиочипы? Получал ли "Яндекс" YNDX разрешение тестировать беспилотники на улицах Москвы? Об этом и многом другом в интервью обозревателю "Ъ" Ивану Буранову рассказал генерал-майор полиции начальник ГУОБДД (ГИБДД) России Михаил Черников.

- Деньги "Роскосмоса" исчезли в преступном сообществе - Экс-руководителей Фондсервисбанка распустили по домам - Как стало известно "Ъ", МВД заподозрило бывших руководителей Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества из десятка человек, которые похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд руб., принадлежавшие "Роскосмосу". Тем не менее по решению Мосгорсуда экс-банкиры, отсидевшие по году в СИЗО, были переведены под домашний арест.

- Побои посчитали в рублях - Суды назначили полмиллиарда штрафов за домашнее насилие - По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2017 году в российские суды поступила 161 тыс. дел о домашнем насилии, что многократно превышает аналогичные показатели за прошлые годы. Причина роста числа зарегистрированных случаев домашнего насилия — декриминализация статьи "побои" в УК РФ. Административные нарушения стало легче фиксировать, и это помогло получить реальную картину насилия в стране. С другой стороны, по мнению правозащитников, из-за декриминализации выросло и число случаев насилия, что, впрочем, только частично подтверждают данные кризисных центров для женщин.

- С банкиров запросили за проверку - Арестованы сотрудник Центробанка и его отец - Как стало известно "Ъ", СКР и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу. Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО "Банк БКФ") €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ.

- Москва и Пекин развивают уставные отношения - Россия и Китай видят себя защитниками международного права - Нестабильность в мире нарастает, США размывают принципы Устава ООН, но Москва и Пекин твердо стоят на защите международного права и поддерживают друг друга. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И заявили в понедельник по итогам переговоров в Пекине. Обсудили дипломаты, впрочем, и более приземленные вопросы: как сообщил "Ъ" источник в российской делегации, на финальной стадии подготовки находится соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем. Оно вряд ли будет глубоким, но подчеркнет ведущую роль стран в либерализации процедур торговли.

- За Россией последят всемером - G7 займется изучением "пагубного поведения" Москвы - Страны G7 создадут рабочую группу по анализу "пагубного поведения" России — в частности, действий в киберпространстве, "распространения ею дезинформации" и организации "попыток убийств". Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в рамках завершившегося вчера в Торонто министерского заседания "группы семи". С 2014 года подобные встречи проходят без России, но вопрос об отношениях с ней остается для G7 одним из ключевых. При этом не меньше внимания в Канаде уделили Украине: впервые в истории подобных встреч представителей "семерки" присоединиться к дискуссиям пригласили главу украинского МИДа.

- Безопасность не авторизуется - Онлайн-банкинг держат за уязвимое место - Безопасность онлайн-банкинга и мобильных банков постепенно растет — за три года доля таких сервисов, содержащих критически опасные уязвимости, снизилась с 90% до 56%, отмечают эксперты Positive Technologies. Главной проблемой для онлайн-банков с точки зрения безопасности остается незащищенность процесса авторизации, во время которого злоумышленники могут получить доступ к персональным данным клиента.

- Регионы скупают Москву - На столичном рынке недвижимости активизировались внутренние инвесторы - За год доля региональных игроков в сегменте частных инвестиций на рынке недвижимости Москвы выросла в 2,5 раза, подсчитали в Knight Frank. Самые активные — бизнесмены из Тюмени и Санкт-Петербурга. Эта тенденция будет укрепляться: новые санкции со стороны Запада вынуждают инвесторов средней руки оставлять свои средства внутри страны.

- В космос вкладывают частичку бизнеса - Российские предприниматели создали инвестиционную компанию для b2b-проектов - Как стало известно "Ъ", бизнесмены Михаил Кокорич и Вадим Махов создали совместную инвестиционную компанию (ИК) Oden Holdings Limited, которая планирует работать с предприятиями, использующими в бизнесе космические технологии. ИК уже вошла в некоторые проекты, связанные с интернетом вещей и управлением сельским хозяйством. В России практика создания частных ИК для космической отрасли распространения не получила: ресурсов у компаний хватает на вклады в точечные проекты, в то время как промышленности нужны миллиардные вложения. Вадим Махов с этим согласен и рассчитывает продать долю в ИК европейскому инвестору.

- НПФ привлекли вкладчиков - Клиенты уводят средства от рисков конфискации - Некоторым негосударственным пенсионным фондам за последнее время удалось привлечь многомиллионные вклады по негосударственным программам. И это несмотря на то, что в целом VIP-программы среди НПФ развиты слабо. С помощью подобных вложений можно, например, спасти свое имущество от раздела при разводе или от конфискации правоохранительными органами, указывают эксперты.

- Доллар дорожает в пользу бюджета - Валютный рынок подыграл нефтяным доходам - Вчера рублевая цена российской нефти Urals впервые в истории превысила 4,5 тыс. руб. за баррель. Этому способствуют бурный рост цен на нефть, а также сильное обесценение рубля на фоне ужесточения антироссийских санкций со стороны США. В текущей ситуации бюджет может пополниться в 2018 году дополнительными нефтяными доходами на сумму 1,5–1,8 трлн руб.

- "Ренессанс Капитал" заработал на середнячках - Крупный бизнес остается за госбанками -В 2017 году "Ренессанс Капитал" улучшил свои финансовые результаты в основном за счет сделок с деривативами и операций на рынке долгового капитала. Компания сфокусирована на развитии инвестбанковского бизнеса в сегменте midcap, при этом ритейловый сегмент не входит в сферу ее интересов. Эксперты полагают, что дальнейшее развитие бизнеса компании будет все в меньшей степени связано с Россией.

- "Открытие" меняет "Гульден" на рубли - Девелоперы скупают активы банка - Банк "ФК "Открытие"", санируемый Центробанком, приступил к распродаже непрофильного имущества. Банк продал старый торгово-деловой центр "Гульден" на севере Москвы девелоперской группе компаний "Гранель", которая готова застроить площадку жильем. Сумма сделки могла составить 0,6–1 млрд руб.

- Погоды стоят дорогие - Авиакомпаниям повышают аэронавигационные платежи - Впервые с 2010 года ФАС может повысить ставки ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) за аэронавигационное обслуживание — в среднем на 5% как для российских, так и зарубежных авиакомпаний. Перерасчет был сделан на основании тарифной заявки ГК по ОрВД, включающей с 1 марта все виды метеообслуживания, в том числе то, которое должно закупаться ФГУП у структур Росгидромета. В ФАС считают, что повышение не отразится на расходах авиакомпаний, но те уже прогнозируют дополнительные затраты.

- Цифровизация на 30% - "Ростех" может стать акционером "Россетей" - Реализация программы цифровизации "Россетей" объемом в 1,3 трлн руб. может привести к изменению схемы контроля государства над холдингом. "Ростех" намерен приобрести до 30% в уставном капитале госхолдинга. По данным "Ъ", для этого "Россети" выпустят допэмиссию акций, 30% обойдутся "Ростеху" в 85,2 млрд руб., а доля Росимущества снизится с 88% до 62%. В отрасли расходятся во мнениях о том, зачем "Ростеху" нужно входить в капитал холдинга: для совместных проектов достаточно было бы СП. Юристы замечают, что участие попавшего под санкции США "Ростеха" в капитале все равно создает для "Россетей" санкционные риски.

- Группа ГАЗ GAZA соберется в Азербайджане - Санкции США партнеров автоконцерна не испугали - Попавшая под санкции США группа ГАЗ Олега Дерипаски подписала соглашение с "Азермашем" о создании локальной сборки автомобилей в Азербайджане мощностью до 1 тыс. машин в год. В среднесрочной перспективе, по данным "Ъ", российский концерн рассчитывает занять 50% рынка коммерческого транспорта страны. Пока этот рынок невелик — в 2017 году продано всего 525 машин. По мнению экспертов, за счет хорошей логистики площадка может стать стартовой для поставок в Казахстан, Узбекистан и Туркмению. Но азербайджанские партнеры ГАЗа вместе с проектом получают риск проблем с США.

- В сетях Wi-Fi ждут покупателей - EY оценила активность пользователей бесплатного интернета - Пассажиры московского транспорта подключаются к бесплатному Wi-Fi в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка, выяснила EY. При этом российские пользователи гораздо реже платят за аудио- и видеоконтент, хотя теоретически популярность Wi-Fi могла бы способствовать развитию платных подписок у сотовых операторов. Участники рынка уверены, что способны увеличить продажи контента и за счет собственных сетей.

- Суд просят переустановить Windows - Юристы недовольны решениями по делам в интеллектуальной сфере -Юридическая фирма Paragon пожаловалась в Генпрокуратуру на Суд по интеллектуальным правам (СИП), который, по мнению фирмы, незаконно использует софт Microsoft MSFT, что якобы может влиять на исходы судебных дел с участием корпорации. СИП это категорически отрицает. Лицензии Microsoft закупались на все российские суды в 2008 году по контракту, действовавшему до 2011 года, но созданному в 2013 году СИП Microsoft разрешила использовать софт и дальше.

- Пшеница пошла в рост - Экспортные цены обновили трехлетние максимумы - Средние экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли на $1–3, до $213–215 за тонну, что стало максимальным значением с сезона 2014/15 года. Показатель уже превышает стоимость пшеницы из Франции и США, а укрепление рубля грозит дальнейшим снижением конкурентоспособности российского зерна.

- Телемедицина тестирует лаборатории - Онлайн-сервисы ищут новые пути к клиентам - Закон о телемедицине едва успел вступить в силу, но этот рынок уже оказался перенасыщенным, в результате отраслевые сервисы снижают цены и налаживают партнерство с офлайн-компаниями. Так, "Онлайн Доктор", среди совладельцев которого группа "Ташир" Самвела Карапетяна и Genome Ventures экс-главы администрации президента Александра Волошина, заключил соглашение с сетью медицинских лабораторий KDL. Ранее аналогичное сотрудничество анонсировалось с сетью "Гемотест".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- США снимут санкции с UC Rusal, если Дерипаска отдаст контроль в компании - Минфин США продлил на четыре месяца допустимые сроки разрыва контрактов с UC Rusal - "Действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от UC Rusal и ее дочерних компаний", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин 23 апреля, комментируя последние санкции своего ведомства.

- Пример Армении вряд ли станет заразительным для России - Кремль не повторит ошибок премьера Сержа Саргсяна, считают эксперты - Бывший президент Армении Серж Саргсян, занявший на прошлой неделе пост премьера с расширенными полномочиями, в понедельник объявил об отставке на фоне резкого усиления уличных протестов. И. о. главы правительства стал предыдущий премьер Карен Карапетян, в течение недели его должен утвердить парламент, большинство в котором принадлежит республиканской партии, выдвинувшей ранее и Карапетяна, и Саргсяна.

- Сенатор попросил генпрокурора разрешить Москве нарушить закон - Это нужно для большей чистоты выборов мэра, полагает Андрей Клишас - Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас попросил генпрокурора Юрия Чайку поддержать внесение в региональные законы поправок, позволяющих общественным палатам назначать наблюдателей на региональных выборах. Эта практика показала свою эффективность на президентских выборах, а 23 марта в Госдуму были внесены аналогичные поправки к рамочному закону о гарантиях избирательных прав, напоминает их соавтор Клишас в своем письме (копия есть у "Ведомостей"). Но исходя из сроков рассмотрения законопроекта в Думе есть основания полагать, что эти поправки не будут приняты до старта осенней региональной кампании, а попытки регионов вводить эти новации своими законами вызывают недовольство у прокуратуры, сетует сенатор, приводя в пример Москву.

- Набсовет ВЭБа утвердил слияние Связь-банка и "Глобэкса" - Процесс завершится к концу 2018 года - О таком решении набсовета ВЭБа сообщил его председатель Сергей Горьков. Это позволит ВЭБу сэкономить около 3 млрд руб., в том числе на оптимизации расходов на IT-лицензиях и офисах, пояснил он "Ведомостям". Процесс планируется завершить до конца 2018 г., уточнил Горьков. Так ВЭБу будет легче управлять объединенным банком и с корпоративной точки зрения, объяснил он решение, впоследствии ВЭБ хочет продать оба банка. ЦБ слияние согласовал, говорит Горьков. Представитель ЦБ не ответил на запрос.

- Фабрика в помощь экспорту - Внешэкономбанк (ВЭБ) вложит в строительство транспортно-перегрузочного комплекса в порту Ванино на Дальнем Востоке 27 млрд руб., заявил его председатель Сергей Горьков (его слова приводит "Интерфакс").

- Новые указы президента могут обойтись бюджету в 10 трлн руб. за шесть лет - Где найти часть этих денег, чиновники пока не решили - Расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру до 2024 г. могут увеличиться на 10 трлн руб., сообщило агентство Bloomberg. Такие расходы понадобятся на выполнение новых указов, которые будут подписаны после инаугурации 7 мая, подтвердил "Ведомостям" федеральный чиновник. Документ готовится, лаконичен пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Кто такой Мигель Диас-Канель и сколько власти даст ему Рауль Кастро - Новый кубинский лидер привержен делу революции, хотя и допускает некоторые политические послабления - На этой неделе мировые СМИ захлебнулись от эмоций – с 19 апреля впервые почти за 60 лет высший государственный пост на Кубе занял человек, который не носит фамилию Кастро. К тому же Мигель Диас-Канель в отличие от многих высокопоставленных чиновников не застал входа повстанческой армии в Гавану в 1959 г. Надежды на перемены охладил сам Диас-Канель. "Революция продолжит идти по намеченному пути", – сразу же заверил он Национальную ассамблею. И добавил: "На Кубе нет места тем, кто стремится к восстановлению капитализма".

- Сергей Чемезов попросил у правительства 30% "Россетей" - Такой пакет крупнейшей электросетевой компании стоит свыше 50 млрд рублей - Госкорпорация "Ростех" планирует вступить с "Россетями" в стратегическое, инвестиционное и технологическое партнерства, это предполагает получение "Ростехом" акций электросетевой компании (до 30%), говорится в письме гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на два источника. Медведев счел предложение "перспективным", поручив его проработать. Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердил, что такое предложение есть. "Предложение необходимо проработать", – добавил он. Представители "Ростеха" и "Россетей" от комментариев отказались. Представитель Росимущества на запрос "Ведомостей" не ответил.

- Для мегапроекта "Газпрома" GAZP на Балтике придется модернизировать газопроводы - Газохимический комплекс в Усть-Луге невозможен без "выделенной" трубы - "Газпром" и "Русгаздобыча" готовят проект строительства газохимического комплекса под Санкт-Петербургом. Производство планируется разместить в Усть-Луге, рассказали "Ведомостям" человек, знающий о проекте от менеджеров "Русгаздобычи", и топ-менеджер одного из контрагентов "Газпрома". Представитель "Газпрома" это подтверждает. Но параметры проекта он не раскрыл.

- Как "Ренова" спасла свой швейцарский актив от американских санкций - Компания Виктора Вексельберга продала часть акций, но денег за них не получит - Гендиректор швейцарской Sulzer (производит промышленные машины и оборудование) Грег Пу-Гийом рассказал FT, как "Ренова" Виктора Вексельберга, против которой были введены санкции США, решила продать 14,59% акций Sulzer самой компании за 546 млн швейцарских франков ($561,7 млн). Две недели назад "Ренова" снизила свою долю в компании с 63,42 до 48,83%.

- Новая жизнь "Росгосстраха" - "Росгосстрах" к 2021 г. должен более чем вдвое сократить долю, которую занимают в сборах поступления от ОСАГО: на этот вид страхования должно будет приходиться только 15%, говорится в бизнес-стратегии "Росгосстраха", с которой ознакомились "Ведомости", а ее подлинность подтвердили два человека, принимавшие участие в разработке этой стратегии. В 2017 г. ОСАГО дало 36% всех сборов страховщика, сказано в том же документе. Представитель "Росгосстраха" документ не комментирует – уверяет, что впервые видит заявленные в нем показатели.

- Самым продаваемым препаратом 2017 года стал нурофен - Прежний лидер, кагоцел, – второй - В 2017 г. самым продаваемым препаратом в аптеках стало обезболивающее и жаропонижающее нурофен британской Reckitt Benckiser Group (также производит препарат от боли в горле Strepsils, от изжоги Gaviscon, презервативы Durex, средства для дома Vanish, Calgon и др.), посчитали аналитики DSM Group: продажи за год выросли на 14,9% и принесли 7,1 млрд руб.

- Как завести новый бизнес после разорения старого - Три главных урока из разорения малого бизнеса - Через 10 лет после рецессии 52-летняя Лана Корсано все еще нервничает. Она владеет Bolt Printing & Embroidery – растущей компанией, печатающей рисунки на футболках в штате Коннектикут. Компания не имеет долгов и ни один ее клиент не приносит ей более 1% общей выручки. Корсано платит наличными за оборудование, которое она покупает подержанным и ремонтирует. Главных правил три: не брать кредитов, не ставить бизнес в зависимость от нескольких крупных клиентов и платить только наличными.

- Как правильно управлять малыми проектами - И почему методы управления крупными проектами не годятся - Сейчас на многих рынках предложение превышает спрос, и в условиях избытка мощностей нужно снижать себестоимость и повышать операционную эффективность. Здесь помогут небольшие и средние проекты – по замене устаревшего оборудования и инфраструктуры, внедрению энергосберегающих технологий и т. д. Например, сейчас до 70% капиталовложений у лидеров горно-металлургической отрасли приходится именно на такие проекты в $2–20 млн.

- Почему повышение пенсионного возраста неизбежно - Правительство снова обсуждает этот вопрос – теперь, похоже, всерьез - Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, заявил в апреле премьер Дмитрий Медведев, государство должно ориентироваться на реалии в части продолжительности жизни россиян (цитата по "Интерфаксу"). Сейчас на пенсию в России женщины выходят в 55 лет, мужчины – в 60, эти возраста были установлены еще в 1932 г., когда в СССР ввели пенсии по старости. Однако в марте президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что пенсии россиян должны индексироваться выше инфляции, а разрыв между пенсией и зарплатой, которую человек получал, нужно сократить. Сложно будет сделать это без повышения налогов или пенсионного возраста, говорил министр экономического развития Максим Орешкин в программе "Познер".

- В России нет денег на будущие пенсии - Без притока свежих денег фондам остается переманивать клиентов друг у друга и у ПФР либо объединяться - Накопительная пенсионная система прожила еще год без притока новых денег: мораторий на пенсионные накопления продлен до 2020 г., а решение по индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) так и не принято.

- Пенсионные фонды никак не найдут свою дорогу - "Инвестиции в инфраструктуру – во всем мире не для слабонервных", – говорит исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик: далеко не всем под силу оценить и реализовать сложный проект. Тем пенсионным фондам, которые могут и готовы вкладывать в инфраструктуру, эти инвестиции обеспечивают относительно высокую и стабильную доходность (например, в Австралии – около 5%), а риски пусть и не полностью, но все же изолированы от ситуации в экономике и на рынках, писали эксперты ОЭСР. Если же в проекте участвует государство – через соглашение о концессии или государственно-частном партнерстве (ГЧП), – то инвестиции достаточно надежно защищены, замечает аналитик InfraOne Александра Галактионова.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Господин Кадастр - Оценкой земельных участков, зданий и квартир займется государство - Через два года во всех регионах России должны начать работать государственные бюджетные учреждения, которые займутся кадастровой оценкой земельных участков, а также домов, квартир, гаражей и прочих построек, за которые надо платить налог на имущество. Сегодня это делают частные оценщики.

- Авария - дочь Верховного суда - Суд должен отличить истинного виновника ДТП от "двойника" - Верховный суд указал, что при разборе дел об аварии суды должны учитывать и проверять информацию о машинах-двойниках.

- Печать по рекомендации - Кандидаты на должность нотариуса пройдут трехступенчатый отбор - Министерство юстиции России утвердило новый порядок проведений конкурса на должность нотариуса.

- ...И счастья в столичной жизни - О том, как сделать жизнь людей максимально комфортной, рассказывает Сергей Cобянин - Динамичность в развитии российской столицы удивляет не только россиян, но и мир. Не успели снести пятиэтажки первой волны, а правительство Москвы объявляет о программе сноса второй волны - втрое большей. Еще вчера московские школы попали в десятку лучших в мире школ, а сегодня и этого уже мало - мэр заявляет: хотим в тройку лучших! И все это - на фоне такой непростой и экономической, и политической ситуации, которая складывается сейчас вокруг. Насколько реальны эти планы Москвы? В конце концов, где Москва берет на все это деньги?

- Окна роста - Владимир Путин выслушал доклад о социально-экономической ситуации в Ингушетии - О развитии Ингушетии президент РФ Владимир Путин поговорил с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

- Встреча в горах - Патрушев пригласил коллег из 100 стран в Сочи - Во вторник в Красной Поляне в Сочи открывается IX Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

- Проекты для Сараево - Валентина Матвиенко посетила Боснию и Герцеговину - В понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Боснию и Герцеговину (БиГ) с официальным визитом. У трапа самолета ее встретил председатель Палаты народов боснийского парламента Огнен Тадич.

- Долг перед отдыхом в мае - В России стартовала шестидневная рабочая неделя - Наступившая рабочая неделя в России продлится не пять, а шесть дней - с понедельника по субботу, однако сразу после нее граждан ждут четыре дня отдыха. Он получается за счет переноса выходных дней, ранее утвержденных постановлением правительства. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

- Счетчик в нашу пользу - Дмитрий Медведев утвердил план по повышению энергоэффективности - План по повышению энергоэффективности, утвержденный вчера премьер-министром Дмитрием Медведевым, должен способствовать улучшению показателя на 12 процентов к 2025 году.

- Пролеты во сне и наяву - Туроператоры предупредили о мошенниках на рынке выездного туризма - Спрос на путевки в Турцию в этом году по сравнению с прошлым вырос в два раза. Но накануне высокого сезона активизировались компании, которые продают заграничные туры, не имея на это прав, предупредили в ассоциации "Турпомощь".

- Дурная бесконечность - После шумной хлопушки "снято!" ("удар по химическому центру Асада") в Сирии наступило временное затишье. - На "невоенном фронте" тоже передышка: американцы притормозили бег с санкциями. Дума, как известно, разработала проект "нашего ответа", но принятие этого "аналогового закона" тоже отложено - минимум на месяц.

- Ловля в сети - Сайты-двойники угрожают вкладам, билетам и репутации - История с визами для иностранных туристов, приключившаяся недавно в Египте, очень похожа на многочисленные случаи в других странах, в том числе и в России. Похоже, мы имеем дело с новым видом мошенничества в интернете.

- Отдых с датчиком - В Петербурге детским лагерям без пожарной сигнализации запретят работать - В Северной столице ужесточили требования к детским лагерям. Открыться в предстоящую летнюю смену смогут только оздоровительные учреждения, в которых все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

- Инспекция с опросом - Британия откроет для наших офицеров свои гарнизоны - Несмотря на серьезное обострение российско-британских отношений, вызванных в том числе так называемым делом Скрипалей и инсценировкой химатаки в сирийском городе Дума, Москва и Лондон продолжают сотрудничать по некоторым международным программам. Это, в частности, касается реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

- Раскрытие показало - Лишь каждый десятый россиянин следит за своим здоровьем - Практически каждый россиянин - 89 процентов населения - хотя бы раз в жизни обращался к врачу по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). При этом самостоятельно за своим здоровьем следит только каждый десятый человек.

- Итальянский капкан - Житель Орла отсудил компенсацию за мебель, которую ему не доставили - В Орле суд Советского района удовлетворил иск по гражданскому делу о защите прав потребителя. Местный житель заказал комплект мебели из Италии по образцам, но товар так и не получил. Чтобы вернуть деньги, ему пришлось обратиться в суд.

- "Генераторный" ловкач - Продолжается судебное разбирательство между "Кубаньэнерго" KUBE и "жонглером миллиардами" господином Пономаревым - 26 апреля Республика Крым и ПАО "Кубаньэнерго" в очередной раз столкнутся в суде с Константином Пономаревым, который после многочисленных обвинений следственных органов и ареста все еще пытается реализовать схему, направленную, как пишут СМИ, на получение с "Кубаньэнерго" более 5 миллиардов рублей. Последний раз Октябрьский районный суд города Краснодара отказал ему в иске в конце прошлого года. Ожидается, что на этот раз Пономарев сделает ставку на имидж государственника и "спасителя Крыма".

- Остановка по требованию рубля - Банк России не станет снижать ключевую ставку в пятницу - Банк России на заседании совета директоров в пятницу, 27 апреля, не станет снижать ключевую ставку, прогнозируют все опрошенные "Российской газетой" аналитики. Притормозить переход денежно-кредитной политики к нейтральной регулятора заставит нестабильность рынков после недавнего обвала рубля и фондовых индексов, отмечают эксперты.

- Наперегонки с инфляцией - Бюджетников ждет ускоренный рост зарплат - Рост зарплат в госсекторе в среднем за 2018 год может составить около 13-15 процентов, а в 2019 году - снизиться до уровня инфляции (четыре процента), если не будет других программ повышения оплаты труда. Такое мнение высказали аналитики Банка России в ежемесячном бюллетене "О чем говорят тренды".

- Цифре ищут носитель - Минкомсвязь предложило узаконить электронные документы - Минкомсвязь предложило закрепить в законодательстве электронные документы. Ведомство опубликовало уведомление о разработке такого законопроекта для общественного обсуждения.

- Запрос на новый раскол - Константинопольский патриарх и Украинская церковь: нужен совет - Сегодня в Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Православная церковь на Украине, по представлениям президента, должна стать отдельной. Константинопольский патриархат пока дал такой ответ на полученный запрос: вопрос будет изучен вместе с другими православными церквями.

- Капремонт на развалинах - Прокуратура проводит масштабную проверку в сфере ЖКХ - В городе Югра ушлые чиновники незаконно включили в региональную программу капитального ремонта многоквартирный дом, который ими же был признан аварийным. После этого с жильцов такого дома в фонд капитального ремонта "труженики от ЖКХ" умудрились собрать около 200 тысяч рублей.

- Приглашают на воду - В Волгограде для гостей ЧМ-2018 приготовили новые речные маршруты - Частью досуга для болельщиков, которые приедут на матчи футбольного чемпионата мира в Волгоград, станут прогулки на воде. Принимающая сторона разработала специальные маршруты: часовые обзорные катания, развлекательная программа "Русская вечеринка", экскурсия "Город на канале".

- Подожгли траву, сгорел лес - Вслед за Приамурьем особый противопожарный режим введен и в Хабаровском крае. На борьбу с огнем направлен второй Бе-200 - Похоже, страна от паводков медленно переходит к другой напасти - пожарам. Неутешительные статистические данные появились на официальном сайте "Авиалесоохраны". Более 1 тысячи лесных пожаров зарегистрировано в России с начала года. За четыре неполных месяца огонь уничтожил все живое более чем на 447 тысячах гектаров.

- Договорился - Украинский пранкер Вольнов объявлен в розыск - Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под именем Евгения Вольнова.

- Вердикт не оспорен - Приговор убийце байкеров признан законным - Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор Илье Асееву, осужденному к пожизненному заключению за убийство пяти байкеров в Подмосковье.

- Кому дуб, кому обивку стула - Президенту Франции и его супруге Белый дом намерен оказать особые почести - В понедельник французский президент Эмманюэль Макрон прибыл в США с первым официальным визитом. Он приурочен к 250-летию отношений между двумя странами и является ответным: Дональд Трамп еще в июле прошлого года побывал в Париже по приглашению Макрона на праздновании Дня Бастилии.

- Антониу спасает кресло - Генеральный секретарь ООН стал "пропагандистом" Белого дома - Что первично - реформа ООН или реформа Совета Безопасности ООН? Свое мнение по этому вопросу шведскому телеканалу "СВТ Агенда" высказал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Будучи руководителем организации, которую регулярно критикуют за отсутствие структурных преобразований, Гутерреш в интервью стремился снять с себя ответственность за бездеятельность. И возложил вину за пассивность ООН в разрешении мировых конфликтов, на что ему неоднократно указывали, на своих критиков из числа членов Совета Безопасности ООН.

- Украли часть жизни - В Италии ограбили экс-премьера Романо Проди - Экс-премьер Италии, бывший председатель Еврокомиссии Романо Проди стал жертвой дерзкого ограбления.

- В духе взаимного уважения - Главы МИД России и Китая провели переговоры в Пекине - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в КНР "содержательные и полезные переговоры" со своим китайским коллегой Ван И. Именно так их оценил сам глава российского МИД.

- Обратился в последний раз - Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку - Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Армения.

- Террористы будут в шоке - Авиарейсы станет сопровождать спецназ - Точку в полувековом споре - кто и как должен охранять пассажирские авиарейсы в России - возможно, поставит документ, проект которого разрабатывают эксперты ФСБ, МВД и Росгвардии. Спорных вопросов три: надо ли сажать в авиасалон бойца, от какого ведомства и чем его вооружить. Впрочем, это - ключевые вопросы. При подробном рассмотрении они буквально расползаются еще на десятки подвопросов.

- Гараж, вторая серия - Верховный суд защитил хозяина недвижимости времен СССР - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела результаты спора собственника старого кирпичного гаража и городских властей, на чьей земле он располагался. История сегодня - типичная и очень распространенная, она касается тысяч владельцев не только гаражей, но и сараев, и прочих построек, законно возведенных в прошлом веке и оказавшихся в нынешнем едва ли не по ту сторону закона.

- Пени не выше долга - Предлагается ввести лимит для штрафов за недоимки по налогам - Новый законопроект предлагает ввести правило: сумма пени, не будет превышать недоимку по налогам. Иными словами, размер штрафа не будет превышать долг по налогам.

- Без еды виноватые - Дом ветеранов решил выселить в ночлежку жильцов, которые не хотят питаться в столовой - Администрация Новосибирского дома ветеранов обратилась в суд с требованием взыскать с 71-летней Галины Ильиной около ста тысяч рублей. Этот долг перед богадельней у старушки образовался за пару лет - после того как в апреле 2016-го она отказалась питаться в столовой соцучреждения и, соответственно, платить за несъеденные супы и котлеты.

- Беспилотные маршрутки - Местные власти выявили дефицит водителей - В Орловской области провели мониторинг транспортной отрасли и признали: на рынке пассажирских перевозок катастрофически не хватает водителей. Причины дефицита кроются в том числе в уходе такого бизнеса в "тень".

- И у тополя есть хозяин - Уралец отсудил у мэрии 500 тысяч рублей за разбитое авто - Свердловский облсуд обязал администрацию Верхней Пышмы выплатить компенсацию автовладельцу "Рено", которого раздавил рухнувший тополь - больше полумиллиона рублей.

- Дайте розетку - В новостройках появятся места для зарядки электрокаров - Петербургских застройщиков обяжут создавать в подземных паркингах специальные места для электроавтомобилей. Соответствующие поправки приняты в городские правила землепользования и застройки.

- От чемпиона - на здоровье - Илья Ковальчук оплатил лечение мальчика из алтайского села - Знаменитый российский хоккеист пришел на помощь 13-летнему Якову Любченко, пациенту онкологического центра имени Блохина. Мальчик борется с саркомой, и спасти его может полная замена сустава в ноге. На специальный эндопротез, операцию и необходимую реабилитацию требуется 2,7 миллиона рублей.

- Собянин: Медкластер в Сколково примет первых пациентов этой осенью - В Москве завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в "Сколково". "Первенцем" проекта стала израильская клиника "Хадасса", которая примет пациентов уже предстоящей осенью. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, посетивший новый медцентр.

- Остров Форум - Япония: Диалог сильнее санкций, или Окно возможностей - На фоне обострения отношений США и европейских стран с Россией Москва и Токио демонстрируют активно-поступательное развитие связей практически по всем направлениям. Наибольший негативный эффект на японо-российское сотрудничество оказывают лишь ограничения в банковско-финансовой сфере.

- Маршрут изменен - Перевозчики грузов меняют экспедиторов на сайты - За два года рынок грузоперевозок претерпел серьезные изменения. Если еще в 2016 году спрос превышал предложение, то сейчас стороны уравнялись. Это связано с наращиванием автопарков - продажи грузовиков в 2017-м выросли на 60 процентов.

- Колеса вывезли - Рынок лизинга растет за счет грузовых автомобилей - Объем лизингового бизнеса за год вырос на 48 процентов до 1,1 триллиона рублей, а в 2018-м рынок прибавит еще 20 процентов и достигнет 1,3 триллиона рублей. С таким прогнозом выступили эксперты агентства RAEX (Эксперт РА).

- Спрос найдется - Россия может нарастить производство сжиженного газа в 5 раз - К началу 2030-х годов российские производители сжиженного природного газа (СПГ) могут нарастить мощности в 3­-5 раз - с нынешних 16,3 миллиона тонн до 60-80 миллионов тонн. Это произойдет в том случае, если компании претворят в жизнь текущие планы. На экспорт в этом случае, по самым оптимистичным прогнозам, будет уходить до 90 процентов произведенных объемов.

- Деньги в порту - На Дальнем Востоке появится финансовый центр - В Свободном порту Владивосток (СПВ) появится региональный финансовый центр. С такой инициативой выступило минвостокразвития. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

- Золотой запас - Может ли олимпиадник сдать ЕГЭ на 100 баллов - Российские студенты - программисты стали победителями Международной олимпиады по программированию в Пекине. Всего в финале соревновались 140 команд из 51 страны. Россию представляли студенты МГУ - Михаил Ипатов (3-й курс), Григорий Резников (2-й курс) и Владислав Макеев (2-й курс).

- Без барьеров - Особых детей будут обучать по современным технологиям - На базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета и московской коррекционной школы-интерната N 31 открылся Федеральный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- Двойка учителю - Все ли педагоги знают свой предмет - Около 15 процентов учителей показали низкие результаты по русскому языку и математике, сообщил заместитель министра образования и науки Российской Федерации - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

- Ясли на вырост - Малышей в детских садах будут учить по инновационной образовательной программе - Создается инновационная образовательная программа для ясельных групп. Чем она будет лучше советской детсадовской "классики"? Сколько малышей до трех лет может "потянуть" один воспитатель? Когда появится профстандарт для нянь? Об этом "РГ" рассказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец.

- Свежая голова - Андрей Коновал, сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие": Страховая медицина - не лучший вариант для России. От нее нужно отказываться и переходить на бюджетную модель здравоохранения.

ИЗВЕСТИЯ

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- Микрофинансисты продали коллекторам 12 млрд рублей долгов - В 2018 году объем переданных плохих кредитов достигнет исторического максимума - Микрофинансисты продали коллекторам в прошлом году рекордные 12 млрд рублей долгов россиян. Это на 21% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании компании "Домашние деньги", с которым ознакомились "Известия". В коллекторской компании "КИТ Финанс Капитал" подтвердили корректность оценок. МФО активно продают долги, чтобы снизить нагрузку на капитал. По прогнозам "Домашних денег", в 2018 году микрофинансисты передадут коллекторам 14 млрд рублей долгов, что станет историческим максимумом. Должникам теперь придется чаще общаться с коллекторами, уверены эксперты.

- Преступников предлагают отправлять в тюрьмы рядом с домом - Минюст прорабатывает такую возможность по предложению омбудсмена - Российских осужденных предлагают направлять в исправительные учреждения недалеко от места жительства. Минюст уже прорабатывает возможность внесения поправок в Уголовно-исполнительный кодекс. Как рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сейчас осужденных часто направляют отбывать наказание в отдаленные от их дома регионы страны. Это создает неудобства — родственники не могут навестить заключенного. А в местах лишения свободы необходима хоть какая-то связь с внешним миром, считают эксперты, чтобы человек, выйдя из тюрьмы, быстрее социализировался.

- Безлюдный флот - Россия стала второй по числу военных беспилотников - Министерство обороны приняло решение сформировать новые полки беспилотников в составе Военно-морского флота. Уже сейчас Вооруженные силы России занимают второе место в мире по количеству дронов. С 2011 года количество беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в армии РФ увеличилось более чем в 10 раз. Подобные устройства занимаются разведкой, целеуказанием, в режиме онлайн корректируют артиллерийские и авиаудары, помогают оценить потери, нанесенные противнику. Флот БЛА изменил тактику использования вооруженных сил на суше, в море и в воздухе.

- Мигранты сбавили темп - В России снизился миграционный прирост - Миграционный прирост в нашей стране в прошлом году снизился на 20%. Главным донором по-прежнему осталась Украина, хотя приток приезжих оттуда, по сравнению с 2016-м, сократился в 2,5 раза, выяснили специалисты НИУ ВШЭ. Трудовая миграция из государств Средней Азии, напротив, набирает обороты. Иностранцы пока компенсируют естественную убыль населения России, но, чтобы привлечь новых постоянных жителей, а не только гастарбайтеров, в стране нужно создавать для них условия, считают эксперты.

- Оказались в клещах - В Москве обнаружили очаг энцефалита, но территория столицы пока считается благополучной - Эпидемиологи впервые выявили вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) в Москве. Об этом сказано в апрельском докладе научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Исследования, проведенные осенью прошлого года, показали, что в Крылатском лесопарке обитают инфицированные клещи и млекопитающие. Эксперты отметили, что в 2017 году в Москве был зафиксирован случай укуса человека энцефалитным клещом, а годом ранее в больнице оказался еще один пострадавший. С большой долей вероятности ситуация может повториться и в этом году. Московский Роспотребнадзор тем не менее настаивает, что обстановка в столице благополучна.

- ЮНЕСКО игнорирует реальное положение дел в Крыму - Постпред России при организации Александр Кузнецов — о так называемом мониторинге на полуострове и о том, что мешает реставрации разрушенных памятников в Сирии - В Париже прошла 204-я сессия исполнительного совета ЮНЕСКО, заседания которого проводятся два раза в год. Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов в интервью "Известиям" рассказал о грядущей реформе организации, так называемом мониторинге ЮНЕСКО в Крыму и о том, что мешает странам сообща начать активное восстановление разрушенных памятников в Сирии.

- 11 регионов отказались от зеленых щитов - В Минприроды настаивают, что дополнительную экологическую защиту должны получить все промышленные центры страны - В 11 регионах власти не планируют создавать зеленые щиты вокруг городов. Об этом министр природы Сергей Донской доложил правительству РФ. Региональные чиновники считают, что лесопарковые пояса затормозят развитие населенных пунктов. Эксперты уверены, что проблема — в конфликте финансовых и экологических интересов. Минприроды настаивает на создании зеленых щитов вокруг каждого промышленного центра страны, поскольку это запас экологической прочности на будущее. Однако субъекты в основном готовы создавать защитные пояса только вокруг своих столиц.

- Женатые мужчины оказались самыми трудолюбивыми - Среди представителей сильного пола больше всех работают состоящие в браке, а среди женщин — разведенные - Мужчины в России работают в среднем на три часа в неделю больше, чем женщины, свидетельствуют данные Росстата. На время, уделяемое работе, влияют не только гендерные различия, но и семейный статус. Среди мужчин больше всех трудятся женатые, а среди женщин — разведенные. Эксперты объясняют эту картину сложившимися в обществе стереотипами: женщина заботится о детях и доме, а мужчина о доходах.

- Диалог с оппозицией в Армении продолжится завтра - Премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своей отставке на 11-й день протестов, охвативших всю страну. Как сообщили "Известиям" два источника в правящих кругах в Ереване, решение было принято после переговоров между вице-премьером Кареном Карапетяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном. В оппозиции "Известиям" пояснили, что не исключают формирования временного правительства и проведения досрочных выборов, однако "главная победа" уже одержана. По словам одного из организаторов митингов, члена правления блока "Елк" ("Выход") Алена Симоняна, скорее всего, во вторник в Армении наступит "передышка", а уже в среду стороны вновь сядут за стол переговоров.

- Мирные переговоры на основе права - Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили урегулирование сирийского кризиса накануне визита французского лидера в Россию - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который уже в мае должен прибыть с визитом в РФ. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников, и договорились продолжать совместные усилия по возобновлению мирных переговоров по урегулированию обстановки в регионе. В этот же день Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Руководитель республики доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, отметив, что впервые за долгий срок в Ингушетии зафиксировано снижение уровня безработицы.

- Информационный экстремизм оценят в рублях - В России предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации — например, за публичную ложь. Соответствующие поправки в КоАП сейчас разрабатывают в Совете Федерации, рассказала "Известиям" автор инициативы сенатор Ирина Гехт. Штрафы для физлиц за распространение таких сведений могут составить 50–100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, пояснила сенатор. Юристы называют меру избыточной, а экологи опасаются, что "достоверной" будет считаться только информация официальных органов власти.

- Правило против долга - Регионам нужно увязать размер их госдолга с дефицитом бюджета. Об этом говорится в совместном анализе главы ЦСР Алексея Кудрина и директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина, с которым ознакомились "Известия". В частности, эксперты считают, что при объеме долга субъекта не выше 50% дефицит бюджета должен быть в пределах 10%. К регионам, которые будут нарушать это требование, необходимо применять санкции, уверены аналитики. Введение правил необходимо для снижения задолженности субъектов и повышения устойчивости бюджетной системы России.

- ВВП выстоял - Санкции не ударили по России — в ЦБ ожидают роста экономики - Российская экономика во втором и третьем кварталах текущего года будет расти по 0,4%. Об этом говорится в обзоре ЦБ, с которым ознакомились "Известия". Регулятор фактически сохранил свой прогноз, несмотря на новые санкции и ослабление курса рубля. Это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский ВВП, считают эксперты. В Минэкономразвития полагают, что влияние девальвации рубля на российскую экономику возможно в случае ее продолжительности — к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым.

- Болезням объявят войну - Министерство обороны введет для военнослужащих-контрактников обязательную ежегодную диспансеризацию. Для них это будет еще одна льгота — наравне с бесплатным проездом к месту службы или санаторным лечением. Всем остальным россиянам рекомендуется проходить медицинский осмотр лишь раз в три года. По мнению экспертов, новые правила приведут к серьезному усилению контроля за состоянием здоровья солдат и офицеров.

- Таксисты сделали заказ - Определены самые популярные в таксопарках машины - В2017 году таксомоторные компании чаще всего покупали три модели автомобилей — Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Octavia. Выбор перевозчиков обусловлен стоимостью эксплуатации машины и возможностью договориться с дилером об оптовой скидке. Участники рынка говорят, что компаниям приходится постепенно переходить на более дешевые машины из-за работы агрегаторов, навязывающих свои тарифы.

- Предпринимателям дали скидку - Госпрограммы льготного лизинга стимулируют спрос на автомобили - Объем финансирования госпрограмм льготного автокредитования и автолизинга в 2018 году составит почти 16 млрд рублей. В прошлом году на эти же цели было выделено 27,5 млрд рублей. Но программа этого года претерпела структурные изменения, стала более гибкой и в целом ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса.

- Как развлечение стало работой - На российских дорогах пикапов — не более 1% от всех зарегистрированных автомобилей. Однако спрос на этот тип машин уже много лет стабильно растет и никакие кризисы на него не влияют. Пикап — нишевый продукт со своей узкой целевой аудиторией, но дилеры говорят, что с каждым годом к их традиционным покупателям — охотникам и рыболовам — прибавляется все больше корпоративных клиентов.

- Робот в кабине - Беспилотные грузовики берут управление в свои руки - Перевозки грузов на автомобилях с автономным управлением стали реальностью. В США такие уже преодолевают тысячи километров. Российский КамАЗ KMAZ испытал грузовик, который может ездить без водителя. Volvo продемонстрировала мусоросборщик, который может сам загружать контейнеры. Автопоезда Scania умеют двигаться колонной. Неужели профессия водителя обречена?

РБК RBCM daily

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- Выходное пособие для Дерипаски - Министерство финансов США обнародовало условия снятия санкций с UC Rusal - Минфин США пообещал рассмотреть возможность снятия санкций с UC Rusal, если Олег Дерипаска продаст свои 48% акций компании. Покупатель, который спасет Rusal от санкций, должен одновременно устраивать как Россию, так и США.

- Примерная отставка премьера - Армянская оппозиция добилась ухода Сержа Саргсяна с поста главы правительства - Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку в результате массовых уличных протестов. Временным главой правительства назначен его соратник вице-премьер Карен Карапетян. Оппозиция требует досрочных выборов в парламент.

- Портовые споры - Группа "Сумма" вновь пытается продать НМТП - "Сумма" после ареста ее владельца Зиявудина Магомедова попыталась возобновить переговоры о продаже "Транснефти" 25% НМТП, заявляя о новом претенденте — "Роснефти" ROSN, утверждают в трубопроводной компании. Но в "Роснефти" это отрицают.

- Авиакеросин вылетает в трубу - На время чемпионата мира может быть изменена схема поставок топлива в аэропорты - Минэнерго, РЖД и "Транснефть" рассматривают вопрос ограничения поставок керосина в цистернах в аэропорты Московского авиаузла на время ЧМ. Больше всего это затронет Домодедово, которое получает до 80% топлива по железной дороге.

- Google загнана в угол - Роскомнадзор расширяет блокировку используемых Telegram ресурсов - В попытках остановить работу Telegram Роскомнадзор внес IP-адреса Google в реестр ресурсов, доступ к которым в России запрещен. Худший сценарий развития событий может привести к уходу Google из страны, считают эксперты.

- Халатный контроль - ВЦИОМ изучил мнение россиян о надзоре в сфере здравоохранения - Три четверти россиян высказались за независимый контроль медицинской сферы, следует из опроса ВЦИОМа. Эксперты также считают, что Минздрав не должен одновременно контролировать и отвечать за систему здравоохранения.

- В Кремле заготовили резерв - Как выяснил РБК, тренинг для президентского кадрового резерва прошли 74 человека, в том числе замруководителя "Почты России" Ярослав Мандров, глава Росаккредитации АлексейХерсонцев и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

- Молочные реки вышли из берегов - в России уже третий месяц подряд падают закупочные цены на сырое молоко. Но разработанные Минсельхозом меры поддержки производители называют "беспрецедентным вмешательством" государства в рыночную экономику и просят защиты ФАС.