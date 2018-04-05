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Акции "Русала" в Гонконге на открытии торгов взлетели на 24%


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Акции компании "Русал" на открытии торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 24% после заявления о возможности снятия санкций, свидетельствуют данные торгов.

Акции алюминиевого гиганта подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.

США заявили днем ранее, что могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В начале апреля США ввели новые санкции против России, в санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

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