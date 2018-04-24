Мексика не согласится с ограничениями на поставки алюминия в США - министр

МЕХИКО, 24 апр /ПРАЙМ/. Правительство Мексики не согласится с ограничениями на поставки стали и алюминия в США, заявил во вторник министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо, об этом сообщает портал Reforma.

США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

По сообщению портала Reforma, находящийся сейчас на переговорах в Вашингтоне Гуахардо также заявил, что возможность достижения договоренностей в ходе переговоров о модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА будет во многом зависеть от "гибкости" сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал новых переговоров по НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.