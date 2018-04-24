Цена золота растет на заявлениях Трампа в отношении Ирана

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Стоимость золота растет во вторник вечером на росте геополитической напряженности, вызванном заявлениями президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,5 доллара, или на 0,64%, до 1332,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,65% - до 16,69 доллара за унцию.

Инвесторы реагируют на заявления президента США Дональд Трампа. По его словам, "если Иран будет угрожать США каким-либо образом, он заплатит цену, какую мало кто когда-либо платил". Трамп также обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке.

Кроме того, рынки ждут новостей по иранской ядерной программе. Во вторник немецкая Sueddeutsche Zeitung сообщала, что США согласовали с европейскими участниками "шестерки" по Ирану условия, на которых останутся в соглашении по иранскому атому. При этом издание оговаривается со ссылкой на свои дипломатические источники, что переговоры еще не завершены, а американская сторона предупреждает, что предсказать последнее слово президента Трампа не в состоянии.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

Золото является безопасным активом, поэтому рост геополитической неопределенности приводит к увеличению спроса на металл и его удорожанию.