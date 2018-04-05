Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом, кроме "Газпром нефти" и "Магнита"

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", кроме "Газпром GAZP нефти" и "Магнита", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 2,05%, до 5,66 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,95%, до 64,84 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,16%, до 126,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,17%, до 4,65 доллара, "Газпром нефти" – подешевели на 0,61%, до 24,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,12%, до 17,6 доллара, НЛМК - на 2,88%, до 25,39 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,28%, до 15,7 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в стоимости на 2,53%, до 1,94 доллара, Сбербанка SBER - на 2,24%, до 15,5 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,6%, до 20,1 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 2,27%, до 18,34 доллара, "Ленты" – подорожали на 1,29%, до 5,5 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 1,72%, до 3,55 доллара.