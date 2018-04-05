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"Роснефть", "Татнефть" и "Лукойл" заинтересованы в нефтегазовом сотрудничестве с Суданом


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN, "Татнефть" TATN и "Лукойл" LKOH проявили интерес к нефтегазовому сотрудничеству с Суданом, сообщил РИА Новости советник министра нефти и газа Судана Абдельзахир Мохамед Абдельзахир.

Делегация из Судана во вторник в Москве презентовала российским нефтекомпаниям блоки на месторождениях для разведки и добычи углеводородов. По итогам конференции, советник сообщил, что почувствовал интерес от всех компаний, которые задавали вопросы в ходе презентации. В их числе были "Роснефть", "Лукойл" и "Татнефть".

"Роснефть" проявила интерес. Мы обменялись контактами с их представителем, собираемся передать им материалы. Мы будем очень рады сотрудничеству. Это только начало", - сказал советник.

Представитель "Татнефти" во время конференции напомнил, что компания уже имеет опыт работы в Судане и желает расширить это сотрудничество.

"Готовы предложить суданской стороне рассмотреть возможность поставок (российских – ред.) минеральных удобрений, базовых масел, химреагентов, нефтепромыслового оборудования. Также мы готовы … помочь с обслуживанием нефтепромыслового оборудования. И, кроме того, предложить услуги инжиниринга и сервиса в поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений. Также готовы оказать образовательные услуги … по нефтяным специальностям", - сказал он.

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