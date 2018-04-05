Судан намерен увеличить добычу нефти на 100 тыс баррелей в сутки, до 500 тыс - миннефти

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Судан намерен увеличить добычу нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки - до 500 тысяч баррелей в день, сообщил РИА Новости советник министра нефти и газа Судана Абдельзахир Мохамед Абдельзахир.

Делегация из Судана во вторник в Москве представляла российским нефтекомпаниям блоки для разведки и добычи "черного золота". В ходе мероприятия интерес к сотрудничеству в Судане проявили "Роснефть" ROSN, "Лукойл" LKOH и "Татнефть" TATN.

"У нас добыча упала. Сейчас она составляет 400 тысяч баррелей в сутки... Мы хотим увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но нам нужна помощь инвесторов, поэтому мы здесь представляем эти блоки", - сказал советник в кулуарах конференции "Инвестиционные возможности нефтегазовых месторождений в Судане".

Также Абдельзахир подчеркнул, что кооперация РФ со странами ОПЕК и не ОПЕК помогает восстановлению рынка нефти. "Цена на нефть сейчас подпрыгнула выше 70, и это из-за кооперации ОПЕК и РФ. Это хорошо для нас, потому что если цены на нефть пойдут вниз, никто не будет инвестировать в этот сектор", - сказал он.

По его ожиданиям, цена на нефть в конце 2018 года составит 80 долларов за баррель. При этом он считает "справедливой ценой" уровень в 120 долларов за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.