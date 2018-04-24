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Министерский саммит РФ и Судана по минеральным ресурсам пройдет в июле в Москве - источник


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Министерская встреча РФ и Судана с обсуждением сферы минеральных ресурсов пройдет в июле в Москве, сообщил РИА Новости суданский дипломатический источник.

"Министерская встреча между странами пройдет в июле этого года в Москве", - сказал он, отметив, что стороны обсудят, в частности, также и расширение сотрудничества в агрокультурной сфере.

В среду посол Судана в Москве Надир Бабикер заявил, что Судан стремится к развитию стратегического партнерства с Россией, и в данный момент отношения сторон находятся на лучшем уровне.

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