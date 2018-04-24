Цены на нефть перешли к снижению после проведения переговоров по Ирану Трампом и Макроном

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник после того, как президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили Иран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.06 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,06%, до 73,92 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,22% - до 67,78 доллара за баррель.

До этого днем во вторник цены росли по маркам в среднем на 0,4%. Инвесторы оценивали возможность введения санкций США против Ирана. США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранской ядерной сделке и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире — Ирана. Новые санкции против Ирана затруднят ему экспорт нефти. Похоже, нефть берет паузу после резкого скачка вверх в последние дни, сказал агентству Market Watch главный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински (Colin Cieszynski).

К вечеру нефтяные цены начали снижаться. Как отмечает агентство Рейтер, инвесторы оценивают сообщения о том, что Трамп и Макрон пообещали попытаться разрешить разногласия по Ирану. Макрон посещает во вторник Вашингтон с государственным визитом, одной из целей которого называли сохранение сделки с Ираном по ядерной программе Тегерана, из которой угрожает выйти Трамп.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки допсоглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее. В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.