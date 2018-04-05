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Статс-секретарь "Роснефти" Завалеева войдет в правление компании


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров "Роснефти" ROSN решил с 25 апреля назначить статс-секретаря — вице-президента Елену Завалееву членом правления, следует из материалов компании.

Помимо этого, совет переизбрал членом правления вице-президента по энергетике, локализации и инновациям Андрея Шишкина. Обе кандидатуры назначены в правление сроком на три года.

Доля Завалеевой в уставном капитале компании составляет 0,000059%, Шишкина — 0,0036%.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре 2016 года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.

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