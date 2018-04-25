Золото дешевеет на укреплении доллара и ослаблении геополитической напряженности

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Цена золота снижается в среду вечером на удорожании доллара на фоне продолжившегося после достижения рекордного уровня роста доходности десятилетних облигаций США, трейдеры также реагируют на ослабление геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 10,1 доллара, или на 0,75%, до 1323 долларов за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро — на 1,13%, до 16,52 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,64%, до 90,9 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) растет на 4,1 базисного пункта, до 3,024%. Во вторник доходность десятилетних US Treasuries впервые с января 2014 года выросла до 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране.

В то же время удешевлению золота способствует снижение геополитической напряженности. В частности, инвесторы отреагировали на новости о том, что министр финансов США Стивен Мнучин в ближайшее время посетит КНР для торговых переговоров.

"В последнее время наблюдается некоторый оптимизм по поводу того, что торговая война между США и Китаем не станет такой большой проблемой", - сказал агентству Рейтер аналитик Natixis Бернар Дад (Bernard Dahdah).

Ослабление геополитической напряженности снижает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.