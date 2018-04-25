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Нефть дорожает, несмотря на данные о неожиданном росте запасов в стране


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером растут, несмотря на сообщения Минэнерго США о неожиданном увеличении ее запасов в стране по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.48 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% - до 73,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,53%, до 68,06 доллара за баррель.

По данным управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 429,7 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали снижение запасов на 0,37%, или на 1,6 миллиона баррелей - до 426 миллионов баррелей.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Market Watch, сегодняшняя статистика по запасам закономерна для этого времени года. По словам аналитика ClipperData Мэтта Смита (Matt Smith), данные Минэнерго прежде всего отражают сезонное снижение спроса на нефть в США из-за работ по техобслуживанию на НПЗ северного побережья Мексиканского залива.

Вместе с тем, нефтяные трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг ядерной программы Ирана. Как заявил в среду помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения к нему.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

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