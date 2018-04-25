Международный арбитраж обязал PDVSA выплатить Conoco $2,4 млрд за национализацию активов

МЕХИКО, 25 апр /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная компания PDVSA должна выплатить американской ConocoPhillips 2,4 миллиарда долларов за национализацию активов в 2007 году, решил международный арбитраж.

Как сообщила Conoco, такое решение приняла Международная торговая палата, оно является окончательным и обязательным для сторон.

Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить 1,6 миллиарда долларов.

В 2016 году ConocoPhillips подала в суд в штате Делавэр на PDVSA, обвиняя ее в мошенничестве с участием своего подразделения в США Citgo, целью которого была невыплата компенсации по делу о национализации в Венесуэле.

В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарные партнеры.