FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Европа продолжит импорт энергии из России из-за падения внутреннего производства - BP


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Европа продолжит импортировать энергию из России из-за падения внутреннего производства, при этом будет поддерживать здоровую рыночную конкуренцию, сотрудничая с другими экспортерами, считает директор департамента развития британской нефтегазовой компании BP Андрес Гевара (Andres Guevara).

"Это реальность, что производство в Европе снижается. Также факт, что (добыча - ред.) на очень зрелых месторождениях в Северном море, Гронингене в Нидерландах, будет ограничена, потому что этого хочет правительство. Европа является нетто-импортером энергии, она импортирует энергию из России на протяжении десятилетий и будет продолжать это делать. Это партнерство, которое важно для обеих сторон, и я не думаю, что это изменится", - сказал Гевара РИА Новости в кулуарах Международного нефтяного саммита в Лондоне.

Он также отметил, что строительство Россией новых трубопроводов в Европу направлено как на решение вопросов транзита, так и на защиту ее рыночной доли.

Кроме того, по словам Гевары, нет необходимости в каких-либо дополнительных механизмах защиты безопасности газового рынка ЕС, поскольку Европа также импортирует углеводороды из Северной Африки, в том числе из Ливии и Нигерии, а также сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов.

"Европа решает проблему на свободных рынках, и здоровая конкуренция между всеми источниками газа и СПГ будет одним (из факторов - ред.), который дополняет его и дает гибкость европейской системе", - подчеркнул представитель BP.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ