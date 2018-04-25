Временное удорожание нефти может привести к проблемам для отрасли - BP

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Временное увеличение цен на нефть может привести к проблемам для отрасли, считает директор департамента развития британской нефтегазовой компании BP Андрес Гевара (Andres Guevara).

"Я думаю, что это (повышение цен на нефть - ред.) является проблемой, потому что глобальная промышленность после снижения цен в 2014 году прошла очень сложный процесс приспособления к новой ценовой реальности", - заявил Гевара РИА Новости в кулуарах Международного нефтяного саммита в Лондоне. "Мы должны думать о целесообразности текущих цен, чтобы удостовериться, что их временный рост не станет проблемой в дальнейшей перспективе", - отметил представитель BP.

По его словам, из-за увеличения цен на нефть инфляция может затронуть всю цепочку создания стоимости на рынке и привести к росту цен на всех этапах поставок. Однако при резком падении котировок нефти инфляция во всем секторе не замедлится так же быстро, отмечает Гевара.

Во вторник глава BP Боб Дадли заявил, что в результате недавнего удорожания нефти Brent до 75 долларов за баррель, вызванного геополитическими рисками, цены на "черное золото" оказались выше оптимального для международных нефтедобытчиков и потребителей диапазона.

В понедельник нефть марки Brent преодолела отметку в 75 доллара впервые с 26 ноября 2014 года.