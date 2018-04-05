Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Северстали" CHMF, TCS Group, "Ленты" и "Магнита" MGNT, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,21% - до 5,65 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,83%, до 64,3 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,87%, до 125 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 2,75% - до 4,52 доллара, "Газпром нефти" - на 2,26%, до 23,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,79% - до 17,28 доллара, НЛМК - на 0,04% - до 25,38 доллара, "Северстали" - прибавила 0,64%, увеличившись до 15,8 доллара.

Бумаги ВТБ опустились в цене на 4,53% - до 1,86 доллара, Сбербанка SBER - на 4,16%, до 14,86 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,25%, до 20,15 доллара.

Расписки "Магнита" подорожали на 1,23% - до 18,56 доллара, "Ленты" - остались на уровне предыдущего закрытия в 5,5 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 2,14% - до 3,48 доллара.