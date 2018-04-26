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S&P повысило рейтинг EDC до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, агентство вывело рейтинг компании из списка на пересмотр с возможным дальнейшим повышением, куда он был помещен 27 июля 2017 года. При этом краткосрочный рейтинг EDC подтвержден на уровне "B", а рейтинг приоритетного необеспеченного долга повышен до "BB+" с "BB".

"Повышение (рейтинга - ред.) подтверждает устойчивые операционные показатели EDC в 2017 году и отражает наше мнение о том, что показатель отношения средств от операционной деятельности (FFO) к долгу останется близким к уровню 60% в 2018 году и далее", - сообщается в релизе.

Агентство отмечает, что в 2017 году EDC воспользовалась улучшением рыночных условий в области бурения в России и увеличила масштабы деятельности. Однако в 2018 году S&P прогнозирует уменьшение объемов бурения на 10-15% и возобновление роста только после того, как истечет срок действия соглашения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Снижение рейтингов возможно в том случае, если отношение FFO к долгу будет существенно ниже 60%, отмечено в сообщении.

EDC - крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.

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