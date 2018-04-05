Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 4%, до 5,88 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,15%, до 65,04 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,36%, до 126,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,8% - до 4,56 доллара, "Газпром нефти" - на 1,05%, до 24,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,12% - до 17,26 доллара, НЛМК - выросла на 0,08%, до 25,4 доллара, "Северстали" CHMF - осталась на уровне закрытия торгов среды в 15,8 доллара.

Цена бумаг ВТБ также сохранилась на уровне закрытия предыдущих торгов в 1,86 доллара, бумаги Сбербанка SBER подешевели на 1,82%, до 14,58 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,5%, до 20,05 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подешевели на 0,32% - до 18,5 доллара, "Ленты" - подорожали на 0,91%, до 5,55 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 1,5% - до 3,43 доллара.