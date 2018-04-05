Около 9,8 тыс человек в Подмосковье остались без электричества из-за аварии на подстанции

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Около 9,8 тысячи человек в Московской области остались без электроснабжения из-за возгорания на подстанции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Отмечается, что в четверг, в 20.24 мск, на подстанции "Болятино" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК" MSRS) в результате отключения от защит второй секции мощностью 10 кВ для безопасности осмотра также отключена первая секция 10 кВ. Отключение произошло из-за возгорания в ячейке 10 кВ, следует из сообщения.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей двух населенных пунктов (около 9800 человек). Мощность отключенных потребителей – 9,8 МВт", - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Ведутся аварийно-восстановительные работы.