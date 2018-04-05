FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Около 9,8 тыс человек в Подмосковье остались без электричества из-за аварии на подстанции


Энергосети

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Около 9,8 тысячи человек в Московской области остались без электроснабжения из-за возгорания на подстанции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Отмечается, что в четверг, в 20.24 мск, на подстанции "Болятино" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК" MSRS) в результате отключения от защит второй секции мощностью 10 кВ для безопасности осмотра также отключена первая секция 10 кВ. Отключение произошло из-за возгорания в ячейке 10 кВ, следует из сообщения.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей двух населенных пунктов (около 9800 человек). Мощность отключенных потребителей – 9,8 МВт", - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ