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Рост мировой экономики замедлится при цене на нефть в $85 в 2018-2020 гг - эксперты


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Рост мировой экономики замедлится, а инфляция вырастет при цене на нефть в среднем в 85 долларов за баррель с третьего квартала 2018 года по 2020 год включительно, следует из исследования компании Oxford Economics.

По состоянию на 22.50 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05%, до 74,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,21%, до 68,19 доллара за баррель.

"Высокие цены на нефть представляют собой риск для экономического роста и инфляции. Мы имитировали сценарий при ценах на нефть в 85 долларов за баррель с третьего квартала 2018 года по 2020 год включительно, чтобы оценить их влияние. Мировой ВВП замедлится на 0,6% к третьему кварталу 2020 года, тогда как мировая инфляция увеличится на 1 процентный пункт, до 4%", - говорится в докладе.

К середине 2019 года средняя доходность мировых гособлигаций будет на 50 базисных пунктов выше и достигнет максимума с 2011 года в 4,1%. Наибольшее негативное влияние почувствуют потребляющие нефть развивающиеся страны, такие как Китай и Индия.

При этом базовый прогноз Oxford Economics. предполагает, что цена на нефть достигнет уровня в примерно 75 долларов за баррель в течение 2018-2019 годов и затем упадет до 67 долларов за баррель к концу следующего года.

Эксперты также не исключают, что цены на нефть могут быть высокими в этот период в условиях роста мировой экономики или опасений сокращения объема поставок сырья, например, при введении новых санкций со стороны США к Ирану.

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