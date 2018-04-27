Путин в Петербурге обсудит с парламентариями реализацию своего послания

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге обсудит на встрече с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным меры по реализации своего послания Федеральному собранию.

Президент находится с двухдневной рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Накануне он посетил политехнический университет Петра Великого и выступил на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на предстоящей встрече с главами верхней и нижней палат парламента основными темами станут меры по реализации послания. В России 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.

Кроме того, в штаб-квартире Русского географического общества президент встретится с членами Попечительского совета РГО.

Оглашая послание Федеральному собранию 1 марта, Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

ЭКОНОМИКА

По словам президента РФ, Россия к середине следующего десятилетия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Он предложил развернуть масштабную программу пространственного развития страны и как минимум удвоить финансирование этого проекта в ближайшие шесть лет.

Путин также отметил, что в России нужно уточнить расчет налога на имущество физических лиц, сделать его справедливым и посильным, а также уточнить определение кадастровой стоимости недвижимости. Будущему правительству РФ предстоит сформировать стабильные налоговые условия, которые должны стимулировать экономический рост, указал глава государства. Президент заявил, что необходимо провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей.

Глава государства также подчеркнул необходимость снять все административные барьеры на пути развития несырьевого экспорта и в течение шести лет практически удвоить его объемы, доведя до 250 миллиардов долларов. Экономика России должна обеспечить темпы роста выше мировых, это должно стать ключевым ориентиром для нового правительства, хотя и является непростой задачей, заявил Путин. Он призвал повысить эффективность расходования государственных средств в ближайшие шесть лет.

Президент отметил, что производительность труда на предприятиях базовых отраслей должна расти темпами не ниже 5% в год, чтобы к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира. Через четыре года объемы продовольствия, поставляемого РФ на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных товаров в страну, сказал глава государства.

По его мнению, также нужно проработать вопрос продления льготных тарифов для перевозок зерна по железной дороге в РФ и после июля 2018 года. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП к середине следующего десятилетия должен приблизиться к 40%, заявил он.

Путин отметил, что в России за шесть лет планируется привлечь в обновление электроэнергетики 1,5 триллиона рублей частных инвестиций. Текущая экономическая ситуация позволяет снижать процентные ставки по кредитам без разгона инфляции, добавил президент.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, расходы на развитие медицины ежегодно потребуют 4% ВВП, но надо стремиться к 5%, заявил Путин. Президент считает, что зарплаты работников бюджетной сферы должны расти и дальше. Путин также отметил необходимость восстановить шаговую доступность первичного звена медицинской помощи в России. В России необходимо реализовать специальную общенациональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, добавил президент.

Путин подчеркнул, что среднюю ставку по ипотеке в России нужно и дальше снижать - до 7-8%. Россия должна стремиться к строительству ежегодно до 120 миллионов квадратных метров жилья с нынешних 80 миллионов, отметил президент. Путин заявил о необходимости выйти на уровень, когда ежегодно жилищные условия будут улучшать не менее пяти миллионов семей вместо нынешних трех миллионов.

Россия должна увеличить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране с 73 лет до 80 и выше, считает президент. Демографические проблемы России в ближайшие годы могут стать серьезным ограничением для роста экономики страны, заметно снизят количество трудовых ресурсов, в связи с чем в предстоящие десятилетия важной задачей должно стать обеспечение устойчивого роста населения, заявил он. За шесть лет в России нужно вдвое снизить уровень бедности и обеспечить долгосрочный рост реальных доходов граждан, отметил Путин.

Президент также сказал, что Россия за шесть лет должна будет направить на охрану материнства и детства не менее 3,4 триллиона рублей.

Развитие всех городов России должно стать движущей силой для страны, заявил президент. Он подчеркнул, что необходимо "прошить" территорию РФ современными коммуникациями. Расходы на строительство автодорог в ближайшие шесть лет нужно удвоить и повысить их до 11 триллионов рублей, указал он. Президент добавил, что необходимо составить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры России.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Путин в послании назвал технологическое отставание главной угрозой для России. "Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри", - сказал президент.

По его словам, нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали уверенно, самостоятельно идти вперед.

Россия готова к настоящему технологическому прорыву, и эта уверенность основывается на уже достигнутых результатах, сплоченности российского общества и колоссальном потенциале ее народа, заявил Путин. Он отметил, что скорость технологических изменений в современном мире "нарастает стремительно", и тот, кто сможет использовать возможности этой технологической революции, "вырвется далеко вперед", а тех, кто этого сделать не сможет, "она, эта волна, просто захлестнет, утопит".

Технологическое отставание в будущем неизбежно приведет к потере суверенитета, заявил он. По словам президента, ближайшие годы станут основными для технологических изменений.

Путин отметил, что Россия обязана поддержать высокотехнологические компании, создать благоприятную среду для развития стартапов.

К 2024 году в РФ будет обеспечен повсеместный доступ к интернету, добавил президент.