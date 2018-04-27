Pemex намерен привлечь партнеров к разработки месторождений на юге Мексики

МЕХИКО, 17 апр /ПРАЙМ/. Мексиканский Pemex приглашает партнеров для совместной разработки месторождений углеводородов на семи территориях на юге Мексики, сообщила комиссия по углеводородам страны.

Партнеры могут участвовать в проектах в том числе в качестве операторов. Контракты на работы на участках Artesa, Bacal-Nelash, Bedel-Gasifero, Cinco Presidentes, Giraldas-Sunuapa, Juspi-Teotleco и Lacamango в штатах Веракрус, Чиапас и Табаско планируется заключать на 35-40 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Доля Pemex составит 45%.

Открытие конвертов с заявками запланировано на 31 октября.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.