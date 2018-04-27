Цена нефти колеблется на опасениях вокруг Ирана и росте числа буровых установок в США

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не демонстрируют выраженной динамики на фоне роста буровой активности в США и возможного введения санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.17 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до 74,75 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - снижалась на 0,1%, до 68,12 доллара за баррель.

Давление на цены оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За неделю, завершившуюся 27 апреля, число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,78%, до 1021 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 151 штуку, или на 17%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 5 штук, или на 0,6%, до 825 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 1,5%, до 195 единиц.

Вместе с тем, поддерживает нефтяные котировки геополитическая напряженность вокруг Ирана, считают опрошенные агентством Рейтер аналитики. "Это по сути политическая проблема может вызвать шок на рынке", - цитирует агентство менеджера по инвестициям в U.S. Bank Марка Уоткинса (Mark Watkins). "Если санкции действительно будут введены, определенное количество нефти просто уйдет с рынка", - сказал аналитик.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.