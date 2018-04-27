Снижение доли Дерипаски в En+ может де-факто не повлечь потерю контроля - эксперт

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Снижение доли бизнесмена Олега Дерипаске в компании En+ Group позволит говорить лишь о технической потере контроля, но де-факто он у него все равно может сохраниться, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Решение Дерипаски – это вполне логичный шаг, чтобы обезопасить свой бизнес от дальнейшего давления и рисков национализации. В En+ Дерипаска владеет 66% долей. Соответственно, снижение ее ниже контрольного пакета позволит говорить о технической потере контроля, хотя де-факто он у него все равно будет", - сказал РИА Новости Кочетков.

По его словам, снижая долю в En+, Дерипаска автоматически снижает долю в "Русале". "В целом это не означает, что Олег Дерипаска потеряет контроль, так как могут быть произведены операции взаимного обмена пакетами в контролирующих структурах, чтобы де-юре сохранить за ним общее владение компанией", - считает аналитик.

При этом, говоря о возможных покупателях, он отметил, что логичным смотрелся бы шаг покупки 16-17% En+ государством, или же такую покупку могут осуществить партнеры Дерипаски из Glencore.

Кочетков отметил, что нет точной информации, о том, что именно предполагают в американском Минфине, когда говорят о "контроле Дерипаски". "Контроль над компанией можно осуществлять, имея на руках блокирующий пакет, а не только 50% плюс одна акция. Поэтому стоит уточнить, что именно предполагает Минфин США, а затем уже говорить о судьбе бумаг. Хотя первичной реакцией рынка будет фонтан оптимизма в акциях "Русала" и En+. Как минимум, алюминий уже оказался под давлением, так как спекулянты ждут возвращения "Русала" с его предложением металла", - добавил аналитик.

Ранее в пятницу En+ сообщила, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров. США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".