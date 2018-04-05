Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в плюсе, кроме TCS Group и "Ленты"

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", кроме TCS Group и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 3,44% - до 6,08 доллара, "Лукойла" LKOH - на 3,01%, до 67 долларов, "Новатэка" NVTK - на 0,55%, до 127,4 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,64% - до 4,59 доллара, "Газпром нефти" - на 2,29%, до 24,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,61% - до 17,36 доллара, НЛМК - на 1,85% - до 25,87 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,7%, до 15,91 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,13% - до 1,88 доллара, Сбербанка SBER - на 0,1%, до 14,6 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась к закрытию на 1,25% - до 19,8 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подорожали на 2,54% - до 18,97 доллара, "Ленты" - упали в стоимости на 0,9%, до 5,5 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS выросла на 2,39% - до 3,51 доллара.