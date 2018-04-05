FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в плюсе, кроме TCS Group и "Ленты"


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", кроме TCS Group и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 3,44% - до 6,08 доллара, "Лукойла" LKOH - на 3,01%, до 67 долларов, "Новатэка" NVTK - на 0,55%, до 127,4 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,64% - до 4,59 доллара, "Газпром нефти" - на 2,29%, до 24,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,61% - до 17,36 доллара, НЛМК - на 1,85% - до 25,87 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,7%, до 15,91 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,13% - до 1,88 доллара, Сбербанка SBER - на 0,1%, до 14,6 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась к закрытию на 1,25% - до 19,8 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подорожали на 2,54% - до 18,97 доллара, "Ленты" - упали в стоимости на 0,9%, до 5,5 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS выросла на 2,39% - до 3,51 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ