Сокращение доли Дерипаски в En+ не обязательно приведет к снятию санкций – минфин США

ВАШИНГТОН, 27 апр /ПРАЙМ/. Сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка, заявили РИА Новости в министерстве финансов США.

"Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из (санкционного) списка", - заявил представитель ведомства.

Таким образом в минфине прокомментировали сообщение En+ о том, что обратилась за послаблениями по санкциям, проинформировав при этом, что Олег Дерипаска согласился снизить долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров.