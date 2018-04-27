FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Золото дорожает, инвесторы оценивают статистику по ВВП США и ожидают важных событий


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Золото дорожает в пятницу вечером, инвесторы оценивают статистику по ВВП США, а также ожидают важных событий на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.37 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,1 доллара, или на 0,54% - до 1324,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,1% - до 16,5 доллара за унцию.

Министерство торговли США ранее в пятницу сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 2,3% в годовом выражении. Статистика оказалась лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 2%. При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в первом квартале замедлились до 1,1% с 4% в четвертом квартале 2017 года, аналитики прогнозировали замедление до 1,2%.

В то же время трейдеры ожидают важных событий на следующей неделе. В частности, в Пекине пройдут переговоры между США и Китаем по торговой политике, а Федеральная резервная система (ФРС) США объявит решение по поводу повышения процентной ставки.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Кроме того, золото находится в тесной зависимости от геополитических событий.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ