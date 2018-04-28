Арбитраж Москвы рассмотрит иск "Интеравтоматики" к Siemens и его "дочкам"

МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в субботу проведет основные слушания по иску компании "Интеравтоматика" о взыскании с немецкого концерна Siemens AG и двух его российских "дочек" 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей.

Иск от имени АО "Интеравтоматика" подан его миноритарным акционером ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, входит в "Ростех"). Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО "Сименс" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% - российским "Силовым машинам").

В компании "Интеравтоматика", которую называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций в Крыму с использованием турбин Siemens, около 46% принадлежит Siemens, 17% - ОАО ТПЭ. В июле 2017 года компания Siemens заявила, что откажется от доли в "Интеравтоматике" и что новые бизнес-проекты в РФ будут осуществлять подконтрольные концерну СТГТ и ООО "Сименс".

Представитель ОАО ТПЭ заявил на предварительных слушаниях в суде в марте, что концерном Siemens, крупнейшим акционером "Интеравтоматики", совершаются действия, которые повлекли убытки в форме упущенной выгоды, в частности, "произведен отказ от всех договоров и общее прекращение всех хозяйственных операций с подконтрольной ответчику компанией". Истец также отметил, что "Интеравтоматика" имеет в соответствии с уставом ограниченную правоспособность, а именно "любые действия, связанные с ведением бизнеса", должны осуществляться только с технологией Siemens, никакие аналоги быть использованы не могут, в связи с чем компания не может исполнять свои обязательства перед контрагентами.

Представитель Siemens иск не признал. Он заявил об отсутствии факта причинения убытков, отсутствии причинно-следственной связи между действиями ответчиков и убытками, если они существуют, а также о необоснованности размера убытков. Представитель Siemens, в частности, заявил, что ответчики ни вместе, ни по отдельности не являются лицом, определяющим действия "Интеравтоматики", и что спор не является корпоративным. По словам ответчиков, "причина возникновения убытков, если они действительно были, — действия самой "Интеравтоматики". Он напомнил о включении компании в санкционный список, в связи с чем было приостановлено исполнение контрактов с ней.

По данным агентства Рейтер, "Интеравтоматика" выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По этой же причине ЕС ввел санкции против этой компании.

В ОАО ТПЭ, комментируя подачу иска, ранее заявили РИА Новости, что в августе прошлого года Siemens AG и подконтрольные ему СТГТ и ООО "Сименс" направили в "Интеравтоматику" письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с "Интеравтоматикой", а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств. По словам представителя ТПЭ, такие действия акционера повлекли расторжение договоров с заказчиками, привели к снижению прибыли и убыткам в размере 177,1 миллиона рублей и 5,4 миллиона евро, на эту сумму и подан иск. В ТПЭ тогда подчеркнули, что по уставу "Интеравтоматика" работает исключительно с технологиями Siemens и на 100% зависима в своей деятельности от немецкого концерна.

Siemens сейчас ведет судебные тяжбы со структурами "Технопромэкспорта" по поводу "крымских турбин". В первом иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ Siemens и СТГТ требуют признать незаконной сделку по поставке турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, а были незаконно, по мнению истцов, поставлены в Крым. Во втором иске СТГТ заявляет аналогичные требования к структурам "Ростеха", а также требует истребовать четыре турбины из чужого незаконного владения. Суд отклонил оба иска, решения уже вступили в законную силу.