Дайджест российских СМИ – 28 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Олег Дерипаска сжал долю в кулак - Он может отказаться от контроля над "Русалом" - Перестановки в управлении "Русалом", последовавшие за демонстрацией готовности Минфина США к диалогу о снятии санкций, подходят к своему апогею. Олег Дерипаска, основатель и основной акционер алюминиевой компании, принципиально согласился на утрату контроля над ней путем снижения своей доли в головном холдинге En+.

- Слои и чужие - Как Владимир Путин углублялся в тонкие материи законодателей и в тонкие слои небожителей - 27 апреля в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей, на котором выслушал и записал конструктивное предложение Валентины Матвиенко запереть в одном помещении специалистов, пока они не сформулируют программу развития цифровой экономики, а на заседании Русского географического общества наградил телеведущего Николая Дроздова, который всерьез собрался встречать столетие программы "В мире животных" "в тонких слоях" и оттуда поздравлять с этим юбилеем все еще живущих.

- На полуострове наступил полумир - Первый саммит лидеров двух Корей прошел антивоенно и антиядерно - Южная Корея и КНДР намерены положить конец де-юре продолжающейся с 1950 года войне, разработав и подписав мирный договор. Таков главный итог встречи в пятницу между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

- Санкционная пауза - Банк России решил подождать со снижением ключевой ставки до июня - Центробанк в пятницу отказался снижать ключевую ставку — до 15 июня она сохранится на уровне 7,25% годовых. Прямых указаний на причины отказа в комментариях ЦБ нет — кроме того, что учет изменившегося из-за расширения санкций уровня странового риска сдвинул нейтральную ставку еще ближе к 7% годовых.

- НАТО запускает в новый дом Россию - Старые подходы к Москве будут актуальны и после переезда штаб-квартиры альянса - Отношение к России вчера стало одной из ключевых тем заседания министров иностранных дел стран—членов НАТО. В альянсе заявили, что у них нет оснований сомневаться в выводах Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, однако отметили, что это только создает почву для диалога с РФ.

- Белому дому объявили дни тишины - Накануне инаугурации Владимира Путина чиновники снизят публичную активность - Как стало известно "Ъ", 3 мая премьер Дмитрий Медведев посетит ВДНХ, где проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

- На дорогах станет больше желтого - В ПДД ввели вафельную разметку - С 28 апреля вступили в силу изменения в ПДД: теперь на перекрестках официально разрешена новая желтая разметка, неофициально называемая "вафельницей" из-за рисунка в виде пересекающихся желтых линий.

- CAS не опроверг сочинскую допинг-схему - Новые показания Григория Родченкова не изменили жесткую позицию спортивного арбитража - Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, как вчера сообщили СМИ, в ходе допроса во время рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) дел лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова якобы отказался от некоторых прежних показаний, на которых и было выстроено российское допинговое дело.

- Алексею Малобродскому не пора домой - Руководитель "Гоголь-центра" по требованию надзора останется в СИЗО - Басманный райсуд Москвы в пятницу отказал Следственному комитету России (СКР) в переводе из СИЗО под домашний арест экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Дерипаска снизит долю в En+ из-за санкций - Это не приведет к потере компанией контроля над UC Rusal.

- В управлении президента по внутренней политике может смениться начальник - Александру Харичеву прочат этот пост в награду за успешные выборы президента.

- Две Кореи помирились с неясными последствиями - Саммит лидеров Южной Кореи и КНДР не решил самых важных проблем.

- ВЭБ показал рекордный в истории убыток - Банку пришлось увеличить резервы по проблемным кредитам - За 2017 г. чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2016 г. до 287,7 млрд руб., сообщил в пятницу банк развития.

- Банк Японии признал поражение - Ему не удастся достичь цели по инфляции в обещанный срок – уже в седьмой раз.

- Путин решил развивать не города, а пространство - За развитие агломераций выступали Собянин и Орешкин, но победил подход Медведева.

- Центробанк сохранил ключевую ставку и вряд ли опустит ее существенно ниже - Реальные ставки на российском рынке останутся высокими.

- Сбербанк SBER закрыл сделку с "Яндекс YNDX.Маркетом" - Госбанк хочет построить российский Amazon - Сбербанк и "Яндекс" сообщили, что закрыли сделку – "Яндекс.Маркет" становится совместным предприятием. "Мы хотим построить на базе "Яндекс.Маркета" российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится", – заявил президент Сбербанка Герман Греф.

- Президент ПФК ЦСКА оказался владельцем "Росгосстрах жизни" - Евгений Гинер два года держал это в тайне, потому что "не хотел портить ей резюме".

- "Ташир" может стать соинвестором застройки рядом с "Лужниками" - На территории завода "Союз" можно возвести почти 200 000 кв. м жилья.

- В рост региональных перевозок государству надо вложить свыше 180 млрд рублей - Удвоить долю перелетов минуя Москву поручил Владимир Путин.

- Экс-директор "Почты России" Дмитрий Страшнов возглавит "Еврохим" - Он заменит Дмитрия Стрежнева – акционера и члена совета директоров компании.

- Кого задержат на таможне в майские праздники - Ввоз вещей в обход таможенных правил может обернуться крупным штрафом или тюремным сроком.

- Что ждет работников Rusal - Под увольнение могут попасть сотрудники Братского и Иркутского алюминиевых заводов (БрАЗ и ИркАЗ) UC Rusal, сообщает "Интерфакс". На обоих заводах в общей сложности работает около 6000 человек, еще 3500 – на вспомогательных и смежных предприятиях, загрузка которых зависит от БрАЗа и ИркАЗа.

- Московский кинофестиваль стал суверенным - На 40-м ММКФ победило российское кино, и это правильно – так и должно быть на конкурсе местного значения.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Выполнение завещанного - Павел Крашенинников: Новые законы о наследстве помогут избежать острых семейных конфликтов - Семейные драмы случаются чаще всего потому, что далеко не все знают наследственные порядки, и уж совсем редко кто готовится заранее урегулировать свои имущественные отношения после смерти.

- Неизменность трагедии - Одесситы не могут забыть о погибших 2 мая - Страшная дата - 2 мая 2014 года, день, когда "победители майдана" совершили массовое убийство одесситов, с каждым годом, прошедшим после похорон жертв, не теряет своего скорбного смысла и значения.

- Не вините зря - Оправданных граждан запретят повторно преследовать - Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в УПК, прописывающий порядок возобновления закрытых дел.

- Успеть за два дня - Декларацию о доходах физлиц можно отправить по почте - До завершения подачи декларации о доходах физлиц остается два рабочих дня: 28 апреля и 3 мая. В этом году финальная дата сдвинулась с 30 апреля на 3 мая из-за переноса выходных дней.

- В главном чтении - Владимир Путин поговорил с законодателями о развитии страны - Президент РФ Владимир Путин поставил задачи перед Советом законодателей РФ, который собрался в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. В свою очередь сенаторы, депутаты, а также представители регионов представили президенту свои инициативы.

- Когда наступит срок - КС РФ обязал страховщиков считаться с датой приема документов на выплату - Конституционный суд РФ разъяснил страховым компаниям порядок выплаты неустойки в случаях необоснованной задержки страховых сумм.

- Нелегкая доля - Генпрокуратура выявила массовые нарушения прав дольщиков - Генеральная прокуратура провела по всей стране массовые проверки в сфере городского строительства, и в том числе соблюдения прав дольщиков.

- Вода и беда - Дмитрий Медведев обсудил паводки в Волгоградской области - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил руководству Волгоградской области завершить оказание помощи гражданам, пострадавшим от паводка.

- Лето к нам приходит - Жаркую погоду и дожди синоптики обещают с начала мая - Синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю погоду в столице на 1 мая. Температура уже в последний день апреля пробьет 20-градусную отметку, сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Поменяли рулевого - На АвтоВАЗе AVAZ утвердили нового президента концерна - Совет директоров АвтоВАЗа утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна с 1 июня 2018 года.

- Быстрее света - Массовые отключения стали автоматическими - Сбои в работе автоматики все еще остаются главной причиной системных аварий в электроэнергетике, при которых без света остаются большие территории.

- Рубль нажал на паузу - ЦБ не снизил ключевую ставку - Совет директоров Банка России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента. Главным фактором такого решения стало апрельское ослабление рубля из-за геополитической напряженности.

- Мышеловка для сыра - Роспотребнадзор начал проверку дешевых молочных продуктов - Роспотребнадзор начал проверять качество и безопасность молочной продукции, в том числе сыров и сырной продукции, из нижнего ценового сегмента, которая продается в крупных торговых сетях.

- Время соприкосновения - Российско-Японский форум "Точки соприкосновения" показал рост интереса Москвы и Токио друг к другу - В Москве прошел IV Российско-Японский форум "Точки соприкосновения", организованный "Российской газетой" и японской газетой "Майнити". На него приехала представительная делегация из Японии - более чем 200 политиков и бизнесменов во главе с генеральным секретарем правящей японской Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) Тосихиро Никаем.

- Не обеспечил безопасность - В Орле туроператор выплатит семье почти полтора миллиона рублей - Супруги из Орла по суду добились компенсации морального вреда и затрат на лечение. В ходе турпоездки в Турцию они попали в ДТП, из-за чего семейный отдых оказался испорченным.

- Опасная связь - Задержанные террористы общались через Telegram - ФСБ пресекла деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" международной террористической организации "Исламское государство", которая запрещена на территории РФ.

- Конец войне? - Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию - На межкорейской границе состоялась встреча лидеров Юга и Севера Кореи - президента РК Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

- Никакой личной "химии" - Канцлер Германии Ангела Меркель на несколько часов прилетела в Вашингтон - В то время, как президент Франции Эмманюэль Макрон созерцал виды Вашингтона из кабины вертолета, сажал дуб на лужайке Белого дома, вкушал весеннего ягненка на косточке в поместье Джорджа Вашингтона, а затем наслаждался званым ужином со 120 вип-гостями в свою честь, канцлера Германии Ангелу Меркель, прилетевшую в США спустя три дня, ждал всего лишь "рабочий ланч".

- Берегись автомобиля - ДПС Варшавы не штрафует водителей - Дорожно-патрульная служба польской столицы проводит оригинальную акцию протеста против тяжелых условий работы: с начала апреля инспекторы практически перестали штрафовать водителей.

- Инглиш, притормози - Французы против английского в Евросоюзе - В Брюсселе разразился скандал. Если точнее, в штаб-квартире Европейского союза. Официальный представитель Франции при ЕС Филипп Леглиз-Коста демонстративно хлопнул дверью и покинул заседание, в котором принимали участие его коллеги из прочих стран-членов ЕС.

- Из разведчиков в дипломаты - Помпео стал главой госдепа США - В четверг представители сената - верхней палаты американского конгресса, утвердили кандидатуру Майка Помпео на пост главы американской дипломатии.

- Смертельная красота - СК возбудил два уголовных дела за неделю из-за гибели пациенток косметических клиник - Дважды за короткое время сотрудники столичного Следственного комитета сообщили о возбуждении дел по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

- Линия готова к стройке - Первый участок дороги Москва - Казань одобрен экспертизой - Завершена государственная экспертиза первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - от станции Железнодорожная до аэропорта Нижнего Новгорода.

- Декрет с прибавкой - Власти Санкт-Петербурга планируют ввести новое пособие на детей до трех лет - Со следующего года матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, могут назначить новое пособие.

- Заплатит учредитель - Житель Ингушетии спустя 10 лет добился компенсации за взрыв газа в доме - Верховный суд Ингушетии обязал правительство региона выплатить компенсацию жителю республики Беслану Хамчиеву за ущерб от пожара, произошедшего по вине газовиков более десяти лет назад.

- Зайдите к Романовым - В Тобольске создан музей последней императорской семьи - В бывшей столице Сибири Тобольске открыт музей семьи императора Николая II. Экспозиция размещена в старинном двухэтажном доме.

- Оценили возможности - Названы самые перспективные проекты в Арктике - Дана оценка наиболее значимым (и наоборот) для Арктической зоны проектам. Их по различным критериям сравнили специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), после чего включили результаты анализа в свой доклад, который был представлен в рамках прошедшего в Москве "круглого стола", посвященного развитию Арктики.

- Он обул полмира - История человека, который хотел построить капитализм с человеческим лицом - Утро 12 июня 1932 года в окрестностях Злина выдалось туманным. Томаш Батя, приехав спозаранку на аэродром, понял, что вылет может надолго задержаться. Да тут еще пилот двухместного "Юнкерса" сообщил о неисправностях в моторе.

- Затянули с гайками - Страховая компания выплатит полмиллиона рублей за просроченный ремонт автомобиля - Каждый пятый автомобилист, ремонтирующий машину за счет страховой компании, недоволен сроками ремонта. Больше всего жалоб поступает с началом дачного сезона.

- Прокуратура против - Следствие попросило отпустить Малобродского под домашний арест - Басманный суд в пятницу начал рассматривать ходатайство следствия о переводе экс-гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств минкультуры, из СИЗО под домашний арест.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- МАК создает экспертный центр по безопасности полетов - Межгосударственный авиационный комитет инициирует формирование новой международной организации - На базе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) создается новый экспертно-консультативный центр. Задача этой структуры — объединить компетенции 11 стран, участвующих в работе МАКа, в сфере безопасности полетов.

- СПГ утечет из-под санкций - Для реализации программы создания собственных технологий сжижения газа потребуется 10 млрд рублей - Минпромторг разработал и утвердил "дорожную карту" по локализации производства критически важного для России СПГ-оборудования. В первую очередь план предполагает создание новых научных разработок в части сжижения газа, а также полигонов для их тестирования. На это из бюджета может понадобиться порядка 10 млрд рублей.

- ФНС расскажет банкам о счетах бизнеса - Качественным заемщикам станет проще получать кредиты - Банки во второй половине года начнут получать от Федеральной налоговой службы сведения о наличии счетов компаний и индивидуальных предпринимателей в сторонних кредитных организациях.

- Для контрактников создали курортные условия - Минобороны увеличит круг военнослужащих, имеющих право отдыхать в военных санаториях с семьей - Минобороны разрешило контрактникам — солдатам и сержантам — бесплатно отдыхать в военных санаториях. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

- Пути Кима и Трампа сойдутся в Монголии - Саммит лидеров КНДР и США призван разрядить обстановку на Корейском полуострове - Саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, намеченный на конец мая — начало июня, скорее всего, пройдет в Монголии. О том, что это наиболее вероятное место встречи лидеров двух стран, "Известиям" сообщили дипломатические источники в Сеуле и Москве.

- Бюджет избавят от переплат - Переход госкомпаний на закупку топлива по рыночным ценам сэкономит казне до 30 млрд рублей в год - До конца 2018 года естественные монополии, госкомпании и ведомства переведут на закупку топлива по рыночным ценам. Об этом "Известиям" рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

- "Мы станем свидетелями признания Южной Осетии" - Президент республики Анатолий Бибилов — о провокациях на границе с Грузией, готовности вступить в СНГ и приглашении Владимира Путина на 10-летие признания независимости.

- "Не надо говорить о едином учебнике как о единственном" - Глава департамента образования Москвы Исаак Калина — о доступности качественного образования и роли классных руководителей.

- В отдаленных селах появятся терминалы для безналичной оплаты услуг - Расходы на установку устройств составят около 200 млн рублей - Жители отдаленных сел и небольших городов, где нет ни отделений банков, ни банкоматов, вскоре получат возможность оплачивать услуги безналичным способом.

- Русский "Форпост" поступит в войска в 2019 году - Самый крупный беспилотник Вооруженных сил РФ получил полностью отечественную начинку - В Вооруженные силы РФ поступит полностью российский вариант беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Форпост". В числе первых новинку получат береговые соединения Балтийского флота.

- Правопорядок на контракте - Местные законы об административных нарушениях не работают в большинстве регионов - Местные законы об административной ответственности за нарушение общественного порядка не работают в большинстве регионов, поскольку Министерство внутренних дел не может привлечь нарушителей к ответственности без заключения соответствующего договора с местными властями.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Минус в En+ - Олег Дерипаска сокращает свое присутствие в капитале UC Rusal - Из-за санкций США Олег Дерипаска решил опустить ниже 50% свою долю в En+, основном акционере UC Rusal. Этого может быть недостаточно для отмены санкций, говорит эксперт: нужно доказать, что бизнесмен отошел от реального контроля.

- Пользователь наносит ответный удар - Подан первый иск из-за блокировки Telegram - В России зафиксирован первый иск к Роскомнадзору, связанный с массовыми блокировками IP-адресов из-за борьбы ведомства с мессенджером Telegram. Истец оценил свой ущерб от действий службы в 5 млн руб. Иски готовят и другие.

- Сергею Цивилеву добавили кампанию - Новый глава Кемеровской области возглавит региональный список "Единой России" - И.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев может возглавить список "Единой России" на осенних выборах в Совет народных депутатов региона, рассказали источники РБК. До сих пор списки единороссов возглавлял Аман Тулеев.

- Контрсанкционный консенсус - Совет Федерации подготовил позицию по ответным мерам США - Совет Федерации в субботу, 28 апреля, представит окончательный отзыв на законопроект о контрсанкциях с рекомендацией поддержать его. Серьезных поправок не планируется предлагать и к первому чтению закона, утверждают источники РБК.

- Ин и Ын нашли общий язык - О чем договорились лидеры двух Корей на первых переговорах - По итогам первых больше чем за десять лет переговоров лидеры Северной и Южной Кореи договорились покончить с враждебными действиями и заключить мирный договор. Реализация договоренностей будет зависеть от политики США.

- Остановка по экономическому требованию - ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне - ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки, опасаясь, что ослабление рубля из-за санкций приведет к росту инфляции. В июне ставка может остаться на уровне 7,25%, допускают эксперты, но прогнозируют два раунда снижения до конца года.

- Дмитрий Страшнов пошел на удобрения - Бывший гендиректор "Почты России" возглавит Eurochem Group - Дмитрий Страшнов займет пост главы Eurochem с 1 июля 2018 года. Перед ним стоят амбициозные задачи: в этом году компания начинает производство хлористого калия и планирует занять 10% мирового рынка.

- За какие преступления чаще всего осуждали в 2017 году - Террористы потеснили коррупционеров - За 2017 год число осужденных за терроризм выросло на 50%, зато осужденных за коррупционные преступления стало на 19% меньше, свидетельствуют данные Верховного суда.

- РФПЛ получила новое предложение о выкупе прав на трансляцию матчей - У "Газпром-Медиа" на поле появился конкурент - На телетрансляцию чемпионата России по футболу, права на которые в мае заканчиваются у "Газпром-Медиа", появился новый претендент. Основатели рекламной Dentsu Aegis Network Russia предложили РФПЛ 11 млрд руб. за пять сезонов.

- "Телеспорт" назвал стоимость рекламы в трансляциях ЧМ-2018 - Расценки четырехлетней выдержки - Базовая стоимость минуты рекламы на "Первом канале" и "России 1" в предстоящих трансляциях чемпионата мира по футболу составит 7,5 млн руб. Это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016.