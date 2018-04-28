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Границы хабаровской ТОР расширили для оловорудных проектов


ВЛАДИВОСТОК, 28 апр /ПРАЙМ/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о включении в границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае еще 20 участков для проектов оловорудных предприятий. Документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой подписанным постановлением в границы ТОР "Комсомольск" дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края", - говорится в справке к постановлению.

Объем частных инвестиций в проекты составит более 9,5 миллиарда рублей, будет создано более 950 рабочих мест, совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 7,4 миллиарда рублей.

ТОР "Комсомольск" создана в соответствии с постановлением правительства РФ 25 июня 2015 года.

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